Невістка пропонує нареченій свою весільну сукню

Жінка все життя мріяла про те, щоб одружитися в сукні, у якій виходила заміж її мама. Це вбрання у їхній родині передавали з покоління у покоління, то ж наречена навіть не думала про те, щоб купувати нову сукню.

Читайте також Наречений вигнав шафера з весілля через несподіване освідчення

Нещодавно пару запросили на обід батьки нареченого. В один момент дружина брата нареченого принесла великий пакет і сказала, що має подарунок на весілля і хоче вручити його вже. У пакеті була весільна сукня жінки, у якій та виходила заміж 2 роки тому. Невістка сказала, що хоче, аби наречена одягнула її на своє весілля.

Жінка була приголомшена. Вона намагалася усміхнутися, але їй не вдалося. Усі одразу почали розпитувати у неї, що не так. Наречена відповіла, що завжди мріяла одягнути сукню матері і вже навіть пообіцяла їй, що зробить це, то ж не буде виходити заміж у вбранні іншої невістки. Батьки нареченого одразу накинулися на жінку й почали заспокоювати невістку, яка розридалася.

Я просто розплакалася і вибігла на вулицю. Мій наречений навіть не прийшов за мною. Після того, як я проплакала на сходах кілька годин, він нарешті вийшов на вулицю та крикнув мені, щоб я сідала в машину,

– розповіла жінка.

Наречений не підтримав кохану

Замість того, щоб підтримати кохану, чоловік почав на неї кричати й обзивати. Він назвав поведінку нареченої "жахливою", а сукню її матері "старою ганчіркою".

Цікаво Гості плакали: наречена і батько відтворили на весіллі танець з дитинства – зворушливе відео

Він звучав так божевільно. Він навіть сказав, що не міг повірити, що вирішив одружитися з такою "стервозною пі**ою". Мій наречений також сказав, що дружина його брата просто намагалася бути милою і що її сукня була більш сучасною порівняно з сукнею моєї матері,

– додала наречена.

Жінка намагалася пояснити, як багато для неї значить сукня матері, однак чоловік навіть не хотів її слухати. Тепер наречена у розпачі й не знає, що їй робити далі.

Користувачі мережі радять жінці скасувати весілля і не пов'язувати своє сім'я з чоловіком, який не обирає її сторону.

"Вам потрібно покинути цю родину і цього чоловіка";

"Не витрачайте весільну сукню вашої мами на цього чоловіка. Він цього не заслуговує";

"Будьте вдячні, що він показує вам, хто він насправді, до весілля. Ви отримали уявлення про те, яким буде ваше майбутнє, якщо ви одружитеся";

"Не смій виходити заміж за цього чоловіка! Поверни йому каблучку".

Також люди припустили, що наречений міг побідкатися родичам на те, що жінка хоче одягти на весілля "стару ганчірку" і саме тому вони придумали план з сукнею невістки.