Недостаточно зрелые для брака

Этой историей жених анонимно поделился в сети. Он хотел услышать слова поддержки от пользователей, но те ответили, что неправы и мужчина, и женщина.

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По словам жениха, его возлюбленная должна была выбрать свадебное платье, которое бы соответствовало их бюджету на празднование.

Я оставил свою невесту, чтобы она купила себе свадебное платье, потому что думал, что она будет достаточно взрослой, чтобы не выходить за наш бюджет. Я узнал, что она потратила 10 тысяч долларов на платье, которое наденет один раз,

– рассказал мужчина.

Он был настолько возмущен, что, даже не посоветовавшись с любимой, отменил их медовый месяц. Мол, так он хотел компенсировать расходы на платье.

Когда невеста обо всем узнала, то была очень разъярена. Она сказала, что пошла на компромиссы в других аспектах планирования свадьбы, поэтому решила, что может себе позволить дорогое платье. В результате женщина поставила будущему мужу ультиматум – или он заново бронирует медовый месяц, или она поедет в путешествие без него.

Пользователи сети осудили обоих партнеров и назвали их поведение незрелым. Вся проблема в том, что между женихом и невестой не было здоровой коммуникации. Они принимали важные решения и не обсуждали их друг с другом. Некоторые даже заметил, что мужчине и женщине не стоит жениться, потому что они не готовы к браку.