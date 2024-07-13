У 5-летней девочки истерика из-за свадьбы сестры

Невеста объяснила, что она много лет ухаживает за младшими сестрами и братом. Ее бойфренд также прекрасно относится к детям и часто помогает любимой.

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Женщина призналась, что больше всего на свете любит свою 5-летнюю сестру Эви, но ее поведение стало ненормальным. Когда влюбленная пара рассказала малышам, что решила пожениться, двое старших детей очень обрадовались. Однако Эви была разъярена.

Она начала плакать и бить меня, потому что хотела выйти за него замуж, а если я выйду за него, она не сможет. Она отказывалась разговаривать со мной почти неделю. Сейчас у нее все в порядке, но она злится на меня, начинает плакать и бить меня каждый раз, когда видит, что я его целую,

– рассказала невеста.

Эви должна была сыпать лепестки цветов во время церемонии, однако невеста не хочет рисковать, ведь девочка может вспыхнуть на свадьбе и все испортить. Кроме того, ее поведение ухудшилось. Она выбрасывает свои игрушки и не ходит на прогулки.

Женщина решила поговорить с отцом, чтобы он отправил Эви на терапию. Свадьба в сентябре, так что есть еще достаточно времени, чтобы девочка смогла разобраться со своими эмоциями вместе с психологом.

Однако отец заявил, что дочь слишком все преувеличивает, а Эви "лишь 5-летняя девочка, которой не нужна терапия". Невеста настроена решительно – она не пригласит младшую сестру на свадьбу, если та не перестанет истерить. Женщина не хочет, чтобы что-то испортило такой важный для нее день.