Венсана Касселя помітили з новою 27-річною дівчиною: її називають копією Тіни Кунакі

Французький актор Венсан Кассель розлучився з Тіною Кунакі у квітні 2023 року. Днями актора помітили з новою моделлю, яка, за словами шанувальників, дуже схожа на колишню дружину.

Чутки про нову романтичну історію зірки швидко поширилися в соціальних мережах. Припущення фанатів підкріплені тим, що 56-річний Кассель зустрічається з 27-річною австралійською моделлю на ім'я Нара Баптиста.

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Венсан Кассель закрутив новий роман

Перші фотографії пари разом з'явилися під час їхнього відпочинку в резиденції Бідарі, хоча на той момент Венсан і Нара були у компанії інших осіб. Однак чутки про їхні стосунки стали активно обговорюватися після того, як сама Нара опублікувала фотографію Касселя у своїх інстаграм-сторизах, навіть без підпису.



Венсан Кассель у сторизах Нари / Скриншот

Зокрема, Венсан Кассель підписався на профіль Нари в соціальних мережах і активно залишає коментарі під її публікаціями, де виражає своє захоплення її красою й обличчям.

Що відомо про Нару Баптисту

Нара народилася у Брісбені, їй 27 років. Про неї відомо не так багато: зріст 174 сантиметрів і вона робить модельну кар'єру. Раніше брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020" і є активною прихильницею руху Black Lives Matter, що бореться за права темношкірих людей.

Серед інших обговорюваних тем у мережі – схожість колишньої дружини Касселя, Тіни Кунакі, і нової коханки. Зокрема, фанати наголошують на схожій зачісці та деяких рис обличчя.

Тіна Кунакі та Нара Баптиста / Фотопорівняння

Слід відзначити, що і Тіна Кунакі, після розлучення з Касселем, також не залишилася без уваги. У серпні її помітили у компанії іншого чоловіка – фотографа Віктора Сантьяго – під час відпочинку на острові Ібіца.

Нагадаємо, 2013 року Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі, а 2016 познайомився з Тіною Кунакі. Після двох років стосунків вони одружилися в містечку Бідар на півдні Франції, а 19 квітня 2019-го модель народила актору доньку Амазонію.