Слухи о новой романтической истории звезды быстро распространились в социальных сетях. Предположения фанатов подкреплены тем, что 56-летний Кассель встречается с 27-летней австралийской моделью по имени Нара Баптиста.

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Венсан Кассель закрутил новый роман

Первые фотографии пары вместе появились во время их отдыха в резиденции Бидари, хотя на тот момент Венсан и Нара были в компании других лиц. Однако слухи об их отношениях стали активно обсуждаться после того, как Нара опубликовала фотографию Касселя в своих инстаграм-сторизах, даже без подписи.



Венсан Кассель в сторизах Нары / Скриншот

В частности, Венсан Кассель подписался на профиль Нары в социальных сетях и активно оставляет комментарии под ее публикациями, где выражает восхищение ее красотой и лицом.

Что известно о Наре Баптисте

Нара родилась в Брисбене, ей 27 лет. О ней известно не так много: рост 174 сантиметров и делает модельную карьеру. Ранее принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020" и является активной поклонницей движения Black Lives Matter, борющегося за права темнокожих людей.

Среди других обсуждаемых тем в сети – сходство бывшей супруги Касселя, Тины Кунаки и новой любовницы. В частности, фанаты отмечают похожую прическу и некоторые черты лица.

Тина Кунаки и Нара Баптиста / Фотосравнение

Следует отметить, что и Тина Кунаки, после развода с Касселем, тоже не осталась без внимания. В августе ее заметили в компании другого мужчины – фотографа Виктора Сантьяго – во время отдыха на острове Ибица.

Напомним, в 2013 году Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи, а в 2016 году познакомился с Тиной Кунаки. После двух лет отношений они поженились в городке Бидар на юге Франции, а 19 апреля 2019 года модель родила актеру дочь Амазонию.