Чоловік ніколи не бачив "нову кохану"

Колишній працівник швидкої допомоги через роман з шахрайкою втратив свій будинок і всі заощадження.

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Після смерті дружини Родрік вирішив, що готовий зустріти нове кохання. Знайома розповіла йому про свою подругу Аніту. Вдівець почав переписуватися з жінкою у месенджері і дуже швидко між ними виникли романтичні стосунки. Невдовзі Родрік та Аніта, які ніколи не бачилися навіть по відеозв'язку, вирішили побудувати разом будинок і оселитися у Кенії.

Пенсіонер постійно надсилав новій коханій гроші. Він спонсорував будівництво будинку, навчання жінки та навіть медичні витрати. Своєю чергою, Аніта надсилала Родріку фотографії з будівництва.



Родрік з дружиною, яка померла у 2023 році / Фото Daily Mail

У грудні 2023 року пенсіонер прилетів у Кенію, але в аеропорту його ніхто не зустрів. Родрік був дещо збентежений, адже очікував нарешті побачити Аніту. Жінка пояснила, що буцімто була змушена поїхати в інше місто у справах і при цьому продовжувала просити гроші в чоловіка нібито на термінові витрати.

Британець був змушений повернутися додому і лише тоді нарешті усвідомив – його весь час водили за носа. Родрік втратив всі свої накопичення, а через надмірні кредити банк заблокував його рахунки. Чоловік не міг оплачувати рахунки за свій будинок, то ж був змушений переїхати в готель, який надала громада його рідного міста.

Щоб покарати шахрайку, яка не тільки розбила серце Родріку, а й зіпсувала життя, чоловік звернувся у поліцію.