Мужчина никогда не видел "новую возлюбленную"

Бывший работник скорой помощи из-за романа с мошенницей потерял свой дом и все сбережения.

Читайте также 6 секунд, которые спасут ваш брак: психолог поделился проверенным лайфхаком

После смерти жены Родрик решил, что готов встретить новую любовь. Знакомая рассказала ему о своей подруге Аните. Вдовец начал переписываться с женщиной в мессенджере и очень быстро между ними возникли романтические отношения. Вскоре Родрик и Анита, которые никогда не виделись даже по видеосвязи, решили построить вместе дом и поселиться в Кении.

Пенсионер постоянно присылал новой возлюбленной деньги. Он спонсировал строительство дома, обучение женщины и даже медицинские расходы. В свою очередь, Анита присылала Родрику фотографии со строительства.



Родрик с женой, которая умерла в 2023 году / Фото Daily Mail

В декабре 2023 года пенсионер прилетел в Кению, но в аэропорту его никто не встретил. Родрик был несколько смущен, ведь ожидал наконец увидеть Аниту. Женщина объяснила, что якобы была вынуждена поехать в другой город по делам и при этом продолжала просить деньги у мужа якобы на срочные расходы.

Британец был вынужден вернуться домой и только тогда наконец осознал – его все время водили за нос. Родрик потерял все свои накопления, а из-за чрезмерных кредитов банк заблокировал его счета. Мужчина не мог оплачивать счета за свой дом, то же был вынужден переехать в отель, который предоставила община его родного города.

Чтобы наказать мошенницу, которая не только разбила сердце Родрику, но и испортила жизнь, мужчина обратился в полицию.