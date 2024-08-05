Сила поцелуев

Клинические психологи Джон и Джули Готманы установили, что шестисекундный поцелуй каждый день может спасти романтические отношения людей. Эту физическую и эмоциональную связь с партнером не стоит недооценивать.

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У взрослых людей может быть множество проблем за пределами брака. Эти 6 секунд помогают "заземлиться" и осознать, что рядом есть человек, который вас любит и которому можно довериться. К этому выводу супруги Готман пришли проанализировав поведение более 3 тысяч пар, с которыми они работали на протяжении 30 лет.

Кстати, 6 секунд – это не случайное число. Именно за это время, по словам Джона Готмана, осуществляется выброс гормона окситоцина. Он создает доверие в отношениях и успокаивает центр страха в мозгу.

Важно заметить, что если ваши отношения переживают кризис, то совет о 6-секундном поцелуе не сработает. Ведь сначала вам нужно решить проблемы, которые возникли в браке, а уже тогда его можно будет скреплять ежедневным ритуалом.

Психологи советуют определить конкретное время на поцелуй, но при этом предостерегают – не относитесь к этому как к обязанности, а наслаждайтесь моментом.