Сила поцілунків

Клінічні психологи Джон і Джулі Готмани встановили, що шестисекундний поцілунок кожного дня може врятувати романтичні стосунки людей. Цей фізичний та емоційний зв'язок з партнером не варто недооцінювати.

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У дорослих людей може бути безліч проблем за межами шлюбу. Ці 6 секунд допомагають "заземлитися" і усвідомити, що поруч є людина, яка вас любить і якій можна довіритися. До цього висновку подружжя Готманів дійшло проаналізувавши поведінку понад 3 тисяч пар, з якими вони працювали впродовж 30 років.

До речі, 6 секунд – це не випадкове число. Саме за цей час, за словами Джона Готмана, здійснюється викид гормону окситоцину. Він створює довіру у стосунках і заспокоює центр страху в мозку.

Важливо зауважити, що якщо ваші стосунки переживають кризу, то порада про 6-секундний поцілунок не спрацює. Адже спершу вам потрібно вирішити проблеми, які виникли у шлюбі, а вже тоді його можна буде скріплювати щоденним ритуалом.

Психологи радять визначити конкретний час на поцілунок, але при цьому застерігають – не ставтеся до цього як до обов'язку, а насолоджуйтеся моментом.