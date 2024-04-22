Василю Вірастюку – 50 років: як склалося особисте життя найсильнішої людини світу
Силач Василь Вірастюк 22 квітня святкує ювілей – йому виповнилося 50 років. За ці роки у житті спортсмена була не одна жінка, а зараз його серце знову зайняте. Про трагічну втрату першої дружини, скандальне розлучення з другою і нове кохання – читайте у матеріалі Love24.
Особисте життя Вірастюка почали активно обговорювати після нещодавнього інтерв'ю, в якому силач зізнався, що зраджував дружину. Що цьому передувало – читайте далі.
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Загибель першої дружини
Уперше спортсмен одружився у віці 29 років. У 2003 році він пов'язав своє життя з чемпіонкою України з фітнесу Світланою Забіякою. У подружжя було багато спільного – любов до спорту та екстриму. Через рік після одруження у Вірастюків народився син Адам. Однак їхній шлюб був коротким через трагедію.
У 2006 році Світлану накрила снігова лавина на гірськолижному курорті у Туреччині. 28-річна жінка моментально загинула, а Вірастюк залишився сам з маленьким сином. Спортсмен важко переживав втрату коханої й навіть зізнався, що сам хотів померти. Вірастюк почав зловживати алкоголем через горе, однак потім взяв себе в руки й вирішив жити далі.
Єдине, що треба зрозуміти людям, які опинилися в подібній ситуації, що треба знайти сили жити далі. Якщо є діти – жити заради них. Якщо є улюблена справа – поставити собі мету та йти до неї, тільки так можна врятуватися,
– сказав силач.
Вірастюк шукав натхнення у спорті та сині й зміг пережити горе втрати.
Вірастюк та його перша дружина Світлана / Фото з соцмереж
15 років у шлюбі
У свою другу дружину Інну – співробітницю фармацевтичної компанії "Баєр" – Вірастюк закохався з першого погляду.
Одного разу я їхав своїм позашляховиком, а вона – своєю маленькою машинкою. Я відразу задивився на неї – вона така нічого собі, гарно одягнена. Вона помітила, що я її розглядаю, і відразу випалила: "Чого витріщився?". І мене це так зачепило,
– пригадував Вірастюк.
Спортсмен записав номер автомобіля жінки і вирішив її розшукати. Так він з'ясував, що у той день в Інни був день народження. Чоловік вирішив одразу діяти і замовив для неї великий кошик червоних троянд. Вірастюк не знав, чи Інна одружена, тому залишив букет та записку у консьєржа. У той же вечір Інна йому подзвонила.
Так між незнайомцями закрутилися стосунки, й у 2007 році вони одружилися. На весілля молодята запросили лише найрідніших – близько 20 людей.
Василь та Інна Вірастюки / Фото з соцмереж
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Моторошна ДТП та розлучення: деталі про другий шлюб силача
Адам та Інна знайшли спільну мову, а згодом дружина народила коханому ще двох синів – Олега та Олександра. Кар'єра Вірастюка успішно розвивалася, а вдома його завжди чекали любляча дружина і діти. Однак щаслива смуга перервалася в один день – у 2010 році подружжя потрапило у страшну ДТП. Унаслідок зіткнення з іншим автомобілем Інна вилетіла з машини й зазнала серйозної травми голови. Зі спортсменом, який був за кермом і намагався уникнути зіткнення, все було гаразд.
Після ДТП Інна отримала II групу інвалідності. З таким діагнозом їй не можна працювати за комп'ютером, читати книги, дивитися телевізор. У неї регулярно трапляються напади, про які я не хочу говорити. До аварії вона досконало знала дві мови – англійську та німецьку, а тепер вона не може запам'ятати навіть імена друзів та знайомих,
– пригадував Василь.
У той час чоловік підтримував дружину й взяв домашні турботи та виховання дітей на себе. Вірастюк навіть почав вірити у забобони, адже вже вдруге у житті ледь не втратив кохану. Однак з часом у сім'ї силача все налагодилося.
Інна та Василь разом виховували трьох синів / Фото з соцмереж
Інна та Василь прожили разом 15 років, та з одним випробуванням їхній шлюб не зміг справитися – з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. У 2022 році Інна з двома синами поїхала за кордон і тоді їхній шлюб почав тріщати по швах. У жовтні Вірастюк публічно повідомив, що розлучається з Інною.
Нове кохання силача
У інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна Вірастюк зізнався, що зрадив дружину. Він зустрів Ірину ще 5 років тому, коли вона разом з подругами підійшла у ресторані, щоб зробити фото з відомим спортсменом. Згодом вони списалися у фейсбуці. Активно спілкуватися Василь та Ірина почали у 2021 році, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україні між ними спалахнуло кохання.
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Вірастюк не вважає, що зробив погано, коли почав стосунки з іншою жінкою, перебуваючи у шлюбі. Він вважає, що Інна першою його зрадила, коли виїхала з країни.
У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Ну, я думаю що це, як говорять, клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку,
– сказав Вірастюк.
Молодша на 11 років Ірина народила Василю дитину, то ж він став батьком вже четвертого сина. Зараз силач дуже щасливий й каже, що поруч з новою коханою почувається тепло і затишно. Про весілля Василь та Ірина поки що не говорять, оскільки спортсмен ще перебуває у процесі розлучення.