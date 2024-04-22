Личную жизнь Вирастюка начали активно обсуждать после недавнего интервью, в котором силач признался, что изменял жене. Что этому предшествовало – читайте дальше.

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Гибель первой жены

Впервые спортсмен женился в возрасте 29 лет. В 2003 году он связал свою жизнь с чемпионкой Украины по фитнесу Светланой Забиякой. У супругов было много общего – любовь к спорту и экстриму. Через год после бракосочетания у Вирастюков родился сын Адам. Однако их брак был коротким из-за трагедии.

В 2006 году Светлану накрыла снежная лавина на горнолыжном курорте в Турции. 28-летняя женщина моментально погибла, а Вирастюк остался один с маленьким сыном. Спортсмен тяжело переживал потерю любимой и даже признался, что сам хотел умереть. Вирастюк начал злоупотреблять алкоголем из-за горя, однако потом взял себя в руки и решил жить дальше.

Единственное, что надо понять людям, которые оказались в подобной ситуации, что надо найти силы жить дальше. Если есть дети – жить ради них. Если есть любимое дело – поставить себе цель и идти к ней, только так можно спастись,

– сказал силач.

Вирастюк искал вдохновение в спорте и сыне и смог пережить горе потери.



Вирастюк и его первая жена Светлана / Фото из соцсетей

15 лет в браке

В свою вторую жену Инну – сотрудницу фармацевтической компании "Байер" – Вирастюк влюбился с первого взгляда.

Однажды я ехал на своем внедорожнике, а она – своей маленькой машинкой. Я сразу засмотрелся на нее – она такая ничего себе, красиво одета. Она заметила, что я ее рассматриваю, и сразу выпалила: "Чего пялишься?". И меня это так зацепило,

– вспоминал Вирастюк.

Спортсмен записал номер автомобиля женщины и решил ее разыскать. Так он выяснил, что в тот день у Инны был день рождения. Мужчина решил сразу действовать и заказал для нее большую корзину красных роз. Вирастюк не знал, замужем ли Инна, поэтому оставил букет и записку у консьержа. В тот же вечер Инна ему позвонила.

Так между незнакомцами закрутились отношения, и в 2007 году они поженились. На свадьбу молодожены пригласили только самых родных – около 20 человек.



Василий и Инна Вирастюки / Фото из соцсетей

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Жуткое ДТП и развод: детали о втором браке силача

Адам и Инна нашли общий язык, а впоследствии жена родила любимому еще двух сыновей – Олега и Александра. Карьера Вирастюка успешно развивалась, а дома его всегда ждали любящая жена и дети. Однако счастливая полоса прервалась в один день – в 2010 году супруги попали в страшное ДТП. В результате столкновения с другим автомобилем Инна вылетела из машины и получила серьезную травму головы. Со спортсменом, который был за рулем и пытался избежать столкновения, все было в порядке.

После ДТП Инна получила II группу инвалидности. С таким диагнозом ей нельзя работать за компьютером, читать книги, смотреть телевизор. У нее регулярно случаются приступы, о которых я не хочу говорить. До аварии она в совершенстве знала два языка – английский и немецкий, а теперь она не может запомнить даже имена друзей и знакомых,

– вспоминал Василий.

В то время муж поддерживал жену и взял домашние заботы и воспитание детей на себя. Вирастюк даже начал верить в суеверия, ведь уже второй раз в жизни едва не потерял любимую. Однако со временем в семье силача все наладилось.



Инна и Василий вместе воспитывали троих сыновей / Фото из соцсетей

Инна и Василий прожили вместе 15 лет, но с одним испытанием их брак не смог справиться – с полномасштабным вторжением России в Украину. В 2022 году Инна с двумя сыновьями уехала за границу и тогда их брак начал трещать по швам. В октябре Вирастюк публично сообщил, что разводится с Инной.

Новая любовь силача

В интервью на ютуб-канале Славы Демина Вирастюк признался, что изменил жене. Он встретил Ирину еще 5 лет назад, когда она вместе с подругами подошла в ресторане, чтобы сделать фото с известным спортсменом. Впоследствии они списались в фейсбуке. Активно общаться Василий и Ирина начали в 2021 году, а после полномасштабного вторжения России в Украину между ними вспыхнула любовь.

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Вирастюк не считает, что сделал плохо, когда начал отношения с другой женщиной, находясь в браке. Он считает, что Инна первой ему изменила, когда уехала из страны.

У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Ну, я думаю что это, как говорят, клин клином, потому что я тот поступок воспринял также изменой с ее стороны,

– сказал Вирастюк.

Младшая на 11 лет Ирина родила Василию ребенка, поэтому он стал отцом уже четвертого сына. Сейчас силач очень счастлив и говорит, что рядом с новой возлюбленной чувствует себя тепло и уютно. О свадьбе Василий и Ирина пока не говорят, поскольку спортсмен еще находится в процессе развода.