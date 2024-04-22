Особисте життя Вірастюка почали активно обговорювати після нещодавнього інтерв'ю, в якому силач зізнався, що зраджував дружину. Що цьому передувало – читайте далі.

Читайте також Пішла за покликом серця: дві історії кохання Наді Дорофєєвої

Загибель першої дружини

Уперше спортсмен одружився у віці 29 років. У 2003 році він пов'язав своє життя з чемпіонкою України з фітнесу Світланою Забіякою. У подружжя було багато спільного – любов до спорту та екстриму. Через рік після одруження у Вірастюків народився син Адам. Однак їхній шлюб був коротким через трагедію.

У 2006 році Світлану накрила снігова лавина на гірськолижному курорті у Туреччині. 28-річна жінка моментально загинула, а Вірастюк залишився сам з маленьким сином. Спортсмен важко переживав втрату коханої й навіть зізнався, що сам хотів померти. Вірастюк почав зловживати алкоголем через горе, однак потім взяв себе в руки й вирішив жити далі.

Єдине, що треба зрозуміти людям, які опинилися в подібній ситуації, що треба знайти сили жити далі. Якщо є діти – жити заради них. Якщо є улюблена справа – поставити собі мету та йти до неї, тільки так можна врятуватися,

– сказав силач.

Вірастюк шукав натхнення у спорті та сині й зміг пережити горе втрати.



Вірастюк та його перша дружина Світлана / Фото з соцмереж

15 років у шлюбі

У свою другу дружину Інну – співробітницю фармацевтичної компанії "Баєр" – Вірастюк закохався з першого погляду.

Одного разу я їхав своїм позашляховиком, а вона – своєю маленькою машинкою. Я відразу задивився на неї – вона така нічого собі, гарно одягнена. Вона помітила, що я її розглядаю, і відразу випалила: "Чого витріщився?". І мене це так зачепило,

– пригадував Вірастюк.

Спортсмен записав номер автомобіля жінки і вирішив її розшукати. Так він з'ясував, що у той день в Інни був день народження. Чоловік вирішив одразу діяти і замовив для неї великий кошик червоних троянд. Вірастюк не знав, чи Інна одружена, тому залишив букет та записку у консьєржа. У той же вечір Інна йому подзвонила.

Так між незнайомцями закрутилися стосунки, й у 2007 році вони одружилися. На весілля молодята запросили лише найрідніших – близько 20 людей.



Василь та Інна Вірастюки / Фото з соцмереж

Цікаво Єдина дружина фюрера: як розвивалися нездорові стосунки Єви Браун та Адольфа Гітлера

Моторошна ДТП та розлучення: деталі про другий шлюб силача

Адам та Інна знайшли спільну мову, а згодом дружина народила коханому ще двох синів – Олега та Олександра. Кар'єра Вірастюка успішно розвивалася, а вдома його завжди чекали любляча дружина і діти. Однак щаслива смуга перервалася в один день – у 2010 році подружжя потрапило у страшну ДТП. Унаслідок зіткнення з іншим автомобілем Інна вилетіла з машини й зазнала серйозної травми голови. Зі спортсменом, який був за кермом і намагався уникнути зіткнення, все було гаразд.

Після ДТП Інна отримала II групу інвалідності. З таким діагнозом їй не можна працювати за комп'ютером, читати книги, дивитися телевізор. У неї регулярно трапляються напади, про які я не хочу говорити. До аварії вона досконало знала дві мови – англійську та німецьку, а тепер вона не може запам'ятати навіть імена друзів та знайомих,

– пригадував Василь.

У той час чоловік підтримував дружину й взяв домашні турботи та виховання дітей на себе. Вірастюк навіть почав вірити у забобони, адже вже вдруге у житті ледь не втратив кохану. Однак з часом у сім'ї силача все налагодилося.



Інна та Василь разом виховували трьох синів / Фото з соцмереж

Інна та Василь прожили разом 15 років, та з одним випробуванням їхній шлюб не зміг справитися – з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. У 2022 році Інна з двома синами поїхала за кордон і тоді їхній шлюб почав тріщати по швах. У жовтні Вірастюк публічно повідомив, що розлучається з Інною.

Нове кохання силача

У інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна Вірастюк зізнався, що зрадив дружину. Він зустрів Ірину ще 5 років тому, коли вона разом з подругами підійшла у ресторані, щоб зробити фото з відомим спортсменом. Згодом вони списалися у фейсбуці. Активно спілкуватися Василь та Ірина почали у 2021 році, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україні між ними спалахнуло кохання.

Рекомендуємо Брати-близнюки зустріли сестер-близнючок: як склалося особисте життя Дмитра і Віталія Капранових

Вірастюк не вважає, що зробив погано, коли почав стосунки з іншою жінкою, перебуваючи у шлюбі. Він вважає, що Інна першою його зрадила, коли виїхала з країни.

У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Ну, я думаю що це, як говорять, клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку,

– сказав Вірастюк.

Молодша на 11 років Ірина народила Василю дитину, то ж він став батьком вже четвертого сина. Зараз силач дуже щасливий й каже, що поруч з новою коханою почувається тепло і затишно. Про весілля Василь та Ірина поки що не говорять, оскільки спортсмен ще перебуває у процесі розлучення.