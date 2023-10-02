У різних ліжках: чи варто парам спати окремо

Раніше подружжя, яке спало в окремих ліжках, було прикладом цензури на телебаченні. Але й зараз ця практика є досить поширеною.

Спочатку це може наштовхнути на думку про певні проблеми в парі. Утім, це не зовсім так. Чи варто подружжю спати в окремих ліжках – розбираємося далі.

Дивіться також Які бувають кризи у стосунках та як їх подолати

Сон окремо

Одне дослідження, проведене на початку цього року, показало, що кожна п'ята пара спить в окремих ліжках. Така тенденція не є позитивним чи негативним проявом, стверджують експерти зі стосунків.

Пара має робити те, що найкраще підходить для динаміки її стосунків. Якщо ця динаміка роздільного сну працює – значить проблем немає. Я знаю пари, які сплять у різних ліжках, але мають прекрасні стосунки,

– стверджує Елізабет Оверстріт.

Чому партнери можуть обирати різні ліжка – через сон. Хороший нічний сон життєво важливий для забезпечення фізичної та психологічної активності.

Сон важливий для фізичного та психологічного здоров'я / unsplash.com

Інколи пари мають різний цикл сну, його розлади, або хтось банально хропить. Хтось звик засинати під музичний супровід зі світлом, а комусь для повного розслаблення необхідна тиша та цілковита темрява – це теж певним чином має свій влив.

Замість того, щоб сваритися – оберіть для себе такий спосіб сну, який задовольнятиме обох. Якщо мовиться про сон у різних ліжках – чому б ні, якщо це піде на користь,

– відзначила експертка.

Але обираючи різні ліжка, варто пам'ятати декілька правил. Стосуються вони інтимної близькості.

Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ.

*Реклама медичного виробу.

Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт

.

Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15

. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.

Вона розпочинається за межами спальні і її не треба гальмувати чи зменшувати. Пара має обговорити прийнятний для обох варіант задоволення потреб.

Важливим аспектом є діти. Варто і їм пояснити чому їхні батьки вирішили спати окремо. Аргументуйте це компромісом і підтримкою звички здорового сну. А також пояснюйте, що це не є нормою у всіх стосунках.