Утім, експерти зі стосунків відзначають, що досить складно уявити дружбу з колишнім навіть за найкращих обставин. Тому перш ніж перейти до такого розділу, варто приділити деякий час аби точно визначити: чи поняття "дружба" співпадає з інтересами обох.

Читайте також "Хотів стрибнути з вікна", – Оля Цибульська шокувала історією про маніпулятивні стосунки

Чи варто дружити з колишнім

Американські соціологи зазначають, що на дружбу з колишнім партнером впливає чимало факторів:

хто першим зробив крок до розриву;

чому довелося завершити стосунки;

як кожен із партнерів сприйняв цей факт;

скільки колишня пара була разом.

Крім цього важливу роль грає той факт, наскільки серйозними були стосунки від їхнього початку і скільки спільного залишилося після. Оскільки дружбу набагато легше підтримувати з тією людиною, з ким немає багато спільних історій та переживань.

Психологи нагадують, що основа здорових стосунків – довіра, чесність та повага. Якщо якась із цих цеглинок похитнулася у взаєминах з колишнім, то і надалі шукати дружби не варто. Подумайте над цими питаннями, якщо почуєте пропозицію стати друзями:

ви хочете зберегти зв'язок, бо не готові відпустити;

можливо таким чином ви хочете пом'якшити удар розриву і просто бути ввічливим.

Важливо пам'ятати: якщо ви не хочете дружити, то не варто і пропонувати, і погоджуватися на це. Якщо ж ви все ж вирішили встановити статус "друг", то спершу треба дати собі час пережити розрив і переосмислити новий формат із колишнім партнером. Встановіть межі свого спілкування. Особливо важливо уникати тих речей, які можуть знову повернути вас у вир колишніх стосунків.

Відійдіть від спільних захоплень, хобі, занять, які раніше вам обом були цікаві. Не дозволяйте собі і партнеру утримуватися від нових романів. Часто цей фактор досить сильно впливає на дружбу з колишнім. Тому спершу дайте собі відповідь на питання: чи дійсно ви готові побачити "екс" в парі з іншим партнером.