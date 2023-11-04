Експерти з питань сексу та стосунків вважають, що "сексуальне голодування" може принести користь, якщо це робиться з достатньою увагою та спілкуванням.

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Регулярне утримання від сексу може покращити розумову ясність, підвищити усвідомлення себе та людей навколо, вважають експерти. Воно може передбачати повну відмову від сексуальної активності на певний проміжок часу, просто утримання від певних статевих актів і натомість зосередження на конкретних видах еротичних чи інтимних дотиків.

У цьому випадку пара проходить серію поступових кроків, щоб відновити сексуальний дотик, навчаючись при цьому уважно зосереджуватися на відчуттях, а не на сексуальній активності,

– відзначає сексотерапевт Лорі Мінц.

Утім, якщо ваше сексуальне життя бажає бути кращим, то не варто додатково ставити його на паузу. Є фізичні, емоційні, стосункові переваги сексу, які у цей період можуть знизитися. І будь-якому разі краще звернутися за порадою до фахівця, який детально вивчить вашу проблему.

"Сексуальне голодування" може бути корисним, якщо пара має інтимні стосунки, але не отримує задоволення, яке було колись. У такому разі пауза може дати час на вирішення певних емоційних, енергетичних і фізичних зв'язків, які вливають на інтимне життя.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.



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Важливо аби така перерва у сексі була прийнята обома партнерами. Розпочинати подібну розмову варто за межами спальні. Ви можете аргументувати свою пропозицію утримання від сексу покращенням стосунків, адже коли ми певний час не отримуємо чогось бажаного, то вогник розпалюється потужніше.

Якщо вашому партнеру подобається ця ідея, ви також можете запропонувати подумати, що кожен може отримати від цього досвіду, як індивідуально, так і в стосунках. Важливо підійти до цієї розмови в дусі цікавості та співпраці,

– додають фахівці.

Обов'язково визначте часові рамки – скільки триватиме утримання від інтимних стосунків. Вони залежатимуть від того, скільки разів на тиждень пара займається сексом. Коли час сплине, відновлюйте своє інтимне життя особливим способом.