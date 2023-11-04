Эксперты по вопросам секса и отношений считают, что "сексуальное голодание" может принести пользу, если это делается с достаточным вниманием и общением.

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Регулярное воздержание от секса может улучшить ясность мышления, повысить осознание себя и людей вокруг, считают эксперты. Оно может предусматривать полный отказ от сексуальной активности на определенный промежуток времени, просто воздержание от определенных половых актов на фоне сосредоточения на конкретных видах эротических или интимных прикосновений.

В этом случае пара проходит серию постепенных шагов, чтобы восстановить сексуальное прикосновение, учась при этом внимательно сосредотачиваться на ощущениях, а не на сексуальной активности,

– отмечает сексотерапевт Лори Минц.

Впрочем, если ваша сексуальная жизнь желает быть лучше, то не стоит дополнительно ставить ее на паузу. Есть физические, эмоциональные, отношенческие преимущества секса, которые в этот период могут снизиться. И в любом случае лучше обратиться за советом к специалисту, который подробно изучит вашу проблему.

"Сексуальное голодание" может быть полезным, если пара имеет интимные отношения, но не получает удовольствия, которое было прежде. В таком случае пауза может дать время на решение определенных эмоциональных, энергетических и физических связей, влияющих на интимную жизнь.

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Важно, чтобы такой перерыв в сексе был принят обоими партнерами. Начинать подобный разговор следует за пределами спальни. Вы можете аргументировать свое предложение воздержания от секса улучшением отношений, ведь когда мы некоторое время не получаем чего-либо желаемого, огонек разгорается мощнее.

Если вашему партнеру нравится эта идея, вы можете предложить подумать, что каждый может получить от этого опыта, как индивидуально, так и в отношениях. Важно подойти к этому разговору в духе любопытства и сотрудничества,

– добавляют специалисты.

Обязательно определите временные рамки – сколько будет длиться воздержание от интимных отношений. Они будут зависеть от того, сколько раз в неделю пара занимается сексом. Когда время пройдет, восстанавливайте свою интимную жизнь особым способом.