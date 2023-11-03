Может ли это быть тревожным звоночком? В этом материале собрали комментарии и советы экспертов.
Смотрите также Тайна открыта: почему некоторым так трудно найти любовь
Секс может исчезнуть из отношений из-за разных причин. К примеру, на это может влиять отсутствие желания, проблемы с общением, здоровьем, стресс или естественный процесс. И это не свидетельствует об отсутствии любви.
Как и при любой другой проблеме в отношениях именно общение может стать ключом к решению этого вопроса. Создайте условно безопасное пространство, где вы вдвоем сможете без осуждений выразить свои чувства и переживания. Это станет проявлением доверия и подтолкнет к поиску общих решений.
Исследуйте проблему через внешние факторы. Например, проанализируйте влияет ли на секс стресс или нерешенные эмоциональные проблемы. Определив эти факторы, вы можете найти путь к восстановлению связи.
Когда интимная близость снизилась, есть множество других вариантов соединиться на другом уровне, не связанном с сексом. Речь идет об эмоциональной близости, которая предполагает обмен целями, мыслями, страхами с партнером. Восстановить утраченную искру могут помочь любимые совместные занятия и хобби.
И, собственно, эмоциональная поддержка партнера очень важна в период снижения сексуальной активности. Понимание чувств и переживаний свидетельствует о глубине ваших отношений. Ведь интимность касается не только физического уровня.
Если же отсутствие секса влечет за собой значительное напряжение в отношениях, стоит обратиться за советом к сексологу. Специалист может собрать персональный комплекс инструментов, который поможет преодолеть кризис.