Чи може це бути тривожним дзвіночком? У цьому матеріалі зібрали коментарі та поради експертів.

Дивіться також Таємниця відкрита: чому декому так важко знайти кохання

Секс може зникнути із стосунків через різні причини. Наприклад, на це може впливати відсутність бажання, проблеми зі спілкуванням, здоров'ям, стрес або природній процес. І це не свідчить про відсутність любові.

Як і за будь-якої іншої проблеми у стосунках саме спілкування може стати ключем до вирішення цього питання. Створіть умовно безпечний простір, де ви удвох зможете без засуджень висловити свої почуття та переживання. Це стане проявом довіри та підштовхне до пошуку спільних рішень.

Дослідіть проблему через зовнішні фактори. Наприклад, проаналізуйте чи впливає на секс стрес або невирішені емоційні проблеми. Визначивши ці фактори, ви можете разом знайти шлях до відновлення зв'язку.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





Коли інтимна близькість знизилася, є багато інших варіантів з'єднатися на іншому рівні, не пов'язаному із сексом. Мовиться про емоційну близькість, яка передбачає обмін цілями, думками, страхами із партнером. Відновити втрачену іскру можуть допомогти улюблені спільні заняття та хобі.

І, власне, емоційна підтримка партнера дуже важлива у період зниження сексуальної активності. Розуміння почуттів та стурбованості свідчить про глибину ваших взаємин. Адже інтимність стосується не лише фізичного рівня.

Якщо ж відсутність сексу спричиняє значне напруження у стосунках, варто звернутися за порадою до сексолога. Фахівець може зібрати персональний комплекс інструментів, який допоможе подолати кризу.