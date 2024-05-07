Англійський бізнесмен та відома модель відгуляли "весілля року" за майже мільярд

Британський мільярдер Умар Камані одружився зі своєю коханою моделлю Натою Адель. Свято було настільки ж красивим, наскільки й дорогим. Його вже назвали весіллям року.

Весілля відбулося на півдні Франції й тривало чотири дні. Місце обрали символічно, адже декілька років тому Камані освідчився коханій саме на Французькій рив'єрі. Загалом свято обійшлося у 25 мільйонів доларів – фактично мільярд гривень. Love 24 розповідає, що відомо про "весілля року".

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Як відбулося весілля Камані та Адель

Адель вийшла заміж у розкішній сукні від Dior: вбрання пошили на замовлення. Тим часом наречений обрав для себе чорний смокінг від Tom Ford. Камані зізнався, що коли побачив наречену у весільній сукні, від захвату йому забракло слів.

Що я можу сказати? Я онімів, коли побачив Нату в цій сукні. Це був найбільш емоційний момент,

– зізнався Камані.

Для індійської церемонії наречені обрали традиційні національні вбрання. Окрім того, спеціальний дрескод мали й гості.



Камані та Адель на весільній вечірці / Vogue Arabian

Адель зауважила, що її весілля стало казкою, про яку мріє кожна маленька дівчинка. Камані вона назвала чоловіком своєї мрії.



Індійська церемонія була втіленням східної казки / Vogue Arabian

На святкуванні виступали Мерая Керрі та Андреа Бочеллі. Серед гостей було чимало зірок, зокрема, Наомі Кемпбелл та Тессою Томпсон.