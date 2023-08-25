Вечір романтики у п'ятницю: 5 українських фільмів, які ви захочете подивитися з коханою людиною

Після насиченого робочого тижня хочеться відпочити в компанії найрідніших. Чимало пар залишаються вдома наодинці, щоб перезавантажитися та приємно провести час. Ідеальний варіант – перегляд легкого фільму, з яким можна хоч на трішки відволіктися від важкого сьогодення.

24 Канал підготував добірку українських фільмів, які ви точно захочете переглянути у цей літній вечір. Позитивні емоції та романтична атмосфера – гарантовані.

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"Свінгери"

2018Ольга Полякова, Михайло Кукуюк, Даша Астаф'єва, Олексій Вертинський, Анна Саліванчук, В'ячеслав Довженко

З часом пристрасть у стосунках згасає. У "Свінгерах" показали історії трьох пар, які повністю занурилися в повсякденність та побутову рутину. Щоб відновити почуття, вони звертаються до неординарного підходу.

"Свінгери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я працюю на цвинтарі"

2021Віталій Салій, Вікторія Городецькая, Анна Іванова, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Римма Зюбіна

Головний герой стрічки Саша встановлює пам'ятники на цвинтарі. Окрім замовників і могил навколо нього є цинізм, іронія та кримінальні зіткнення. А також чоловік переживає власну психологічну травму. Однак у його житті завжди є місце для надії.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нереальний КОПець"

2021Станіслав Боклан, Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук, Ганна Саліванчук, Поліна Логунова, Влад Яма, Борис Барський

За сюжетом, президент наказав, що всі діти чиновників мають навчатися та працювати в Україні. Таке рішення стає проблемою для начальника поліції Петра Бурундяка, який починає будувати політичну кар'єру. Тоді він викликає з Америки свого ледащого сина Василя та влаштовує його патрульним свого відділку. А що станеться з хлопцем на вулицях Одеси? Дивіться у фільмі.

"Нереальний КОПець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сусідка"

2022Ксенія Мішина, Артемій Єгоров, Jerry Heil, Анна Трінчер та інші

Це легка романтична комедія, в яких показана історія двох різних персонажів – затятого холостяка, який готовий на все заради пригод, та відповідальної вчительки музики, яка самостійно виховує двох дітей. Герої дотримуються своїх цінностей, поки не станеться одна подія, що може змінити їхні життя.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зірки за обміном"

2022Оля Полякова, Михайло Хома, Олег Волощенко та інші

У центрі сюжету – популярні виконавці, які перетворюють конкуренцію на запеклу ворожнечу. Однак після чергової суперечки на публіці головні герої прокидаються в тілі свого ворога. З того моменту починаються курйозні пригоди, оскільки тепер вони можуть не просто насолити одне одному, а зруйнувати кар'єру.

"Зірки за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму