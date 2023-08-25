24 Канал подготовил подборку украинских фильмов, которые вы захотите посмотреть в этот летний вечер. Положительные эмоции и романтическая атмосфера гарантированы.

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"Свингеры"

Год: 2018

В ролях: Ольга Полякова, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко

Со временем страсть в отношениях угасает. В "Свингерах" показали истории трех пар, полностью погрузившихся в повседневность и бытовую рутину. Чтобы восстановить чувства, они обращаются к неординарному подходу.

"Свингеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я работаю на кладбище"

Год: 2021

В ролях: Виталий Салий, Виктория Городецкая, Анна Иванова, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Римма Зюбина

Главный герой картины Саша устанавливает памятники на кладбище. Кроме заказчиков и могил вокруг него есть цинизм, ирония и криминальные столкновения. А также мужчина переживает собственную психологическую травму. Однако в его жизни всегда есть место для надежды.

"Я работаю на кладбище": смотрите онлайн трейлер фильма

"Нереальный КОПец"

Год: 2021

В ролях: Станислав Боклан, Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук, Анна Саливанчук, Полина Логунова, Влад Яма, Борис Барский

По сюжету президент приказал, что все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Такое решение становится проблемой для начальника полиции Петра Бурундяка, начинающего строить политическую карьеру. Тогда он вызывает из Америки своего ленивого сына Василия и устраивает его патрульным своего участка. А что случится с парнем на улицах Одессы? Смотрите фильм.

"Нереальный КОПец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соседка"

Год: 2022

В ролях: Ксения Мишина, Артемий Егоров, Jerry Heil, Анна Тринчер и другие

Это легкая романтическая комедия, в которых показана история двух разных персонажей – ярого холостяка, готового на все ради приключений, и ответственной учительницы музыки, самостоятельно воспитывающей двоих детей. Герои соблюдают свои ценности, пока не произойдет одно событие, которое может изменить их жизнь.

"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звезды по обмену"

Год: 2022

В ролях: Оля Полякова, Михаил Хома, Олег Волощенко и другие

В центре сюжета – популярные исполнители, превращающие конкуренцию в ожесточенную рознь. Однако после очередного спора на публике главные герои просыпаются в теле своего врага. С этого момента начинаются курьезные приключения, поскольку теперь они могут не просто насолить друг другу, а разрушить карьеру.

"Звезды по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма