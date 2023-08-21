Це можна зробити як наодинці, так і в парі з партнером, щоб додати стосункам більше романтики та щирих почуттів. Добірка таких фільмів, які вже зараз можна переглянути на Netflix – далі.

Цікаво 5 крутих серіалів, у яких багато сексу 18+

"Тільки ти"

Рік: 1994

Країна: США

Єлена та Джейк випадково зустрічаються напередодні Нового року. Між ними одразу виникає глибокий зв'язок, однак певні обставини стають причиною розлучення. Через роки доля знову зведе їх. Щоб зрозуміти, чи можуть бути разом, закохані вирушають у подорож.

"Тільки ти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Покоївка з Мангеттену"

Рік: 2002

Країна: США

Випадковість призводить до того, що Мелісу Вентуру приймають за заможну гостю й вона стає героїнею бурхливого роману з вродливим політиком.

"Покоївка з Мангеттену": дивіться онлайн трейлер фільму

"Обіцяти – ще не одружитись"

Рік: 2009

Країна: США, Німеччина, Нідерланди

У Балтіморі група з чотирьох чоловіків та п'яти жінок бореться з труднощами збереження свого любовного життя. Це своєрідний посібник зі знайомств у 21 столітті, в якому показані події, які можуть трапитися в житті кожного з нас.

"Обіцяти – ще не одружитись": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незамінний ти"

Рік: 2018

Країна: США

В Еббі діагностують рак і вона починає шукати пару для свого нареченого та найкращого друга Сема. Вона рішуче прагне знайти для Сема кохану, що займає головне місце у цій історії.

"Незамінний ти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підстава"

Рік: 2018

Країна: США

Це історія життя двох помічників – Харпера та Чарлі, які навантажені роботою та, щоб мати більше вільного часу, вирішують звести своїх керівників – Кірстен і Ріка. Вони прагнуть зародити романтичні стосунки між своїми босами, однак неочікувано самі закохуються одне в одного.

"Підстава": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлюбна історія"

Рік: 2019

Країна: Велика Британія

Чарлі та Ніколь переживають болісне розлучення. Водночас вони борються зі своїми бажаннями, особистим зростанням і впливом на спільного маленького сина.

"Шлюбна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство"

Рік: 2019

Країна: США

Поліційний з Нью-Йорка та його дружина вирушають у романтичну подорож Європою, щоб відновити пристрасть у стосунках. Однак плани змінює обман, частиною якого вони стають.

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Завжди будь моїм "мабуть"

Рік: 2019

Країна: США

Саша та Маркус – друзі дитинства, які відновлюють стосунки після багатьох років розлуки. У них різні життєві історії, складні почуття, однак стара дружба поступово переростає в пристрасний роман.

"Завжди будь моїм "мабуть": дивіться онлайн трейлер фільму

"Останній лист від твого коханого"

Рік: 2021

Країна: Велика Британія, Франція

Журналістка Еллі знаходить серію любовних листів 1960-х років. Однак навіть не здогадується, що ці пошуки перепишуть історію та допоможуть побачити правду про власний роман.

"Останній лист від твого коханого": дивіться онлайн трейлер фільму

"До тебе чи до мене"

Рік: 2023

Країна: США

Деббі та Пітер – найкращі друзі, але вони зовсім різні. Деббі разом з сином шукає комфорту в Лос-Анджелесі, а бурхливе життя Пітера вирує в гамірному Нью-Йорку. Неочікувано вони вирішують на тиждень помінятися будинками та життями й навіть не підозрюють, що це допоможе зрозуміти, що бажання та уявлення можуть не збігатися з тим, що насправді потрібно.

"До тебе чи до мене": дивіться онлайн трейлер фільму