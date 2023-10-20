"Хотів стрибнути з вікна", – Оля Цибульська шокувала історією про маніпулятивні стосунки

Співачка Оля Цибульська вважає себе дуже емпатичною людиною. Ця риса характеру іноді шкодить зірці. В юності вона потрапила у маніпулятивні стосунки через це.

Цибульській погрожували самогубством через нерозділене кохання

В інтерв'ю зірка розповіла, як у студентські роки у неї закохався 35-річний викладач. Цибульська взаємністю йому не відповідала. Той зрозумів, що дівчина дуже емпатична і почав нею маніпулювати.

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Спочатку це були просто прояви симпатії, але з мого боку їх не було. Тоді почалися історії про смертельні діагнози. А я включалася в це, пропонувала допомогу, зібрати кошти. Це було постійне вимотування, коли тобі дзвонять і кажуть: "То нирка відпадає нирка, то голова болить",

– розповіла зірка.

Усе дійшло до того, що викладач почав погрожувати Олі самогубством. Він піднявся на багатоповерхівку і сказав, що стрибне, якщо дівчина з ним не буде. Одногрупники, які це бачили, також почали телефонувати дівчині.

У той момент Цибульська зрозуміла, що нею просто маніпулюють і сказала: "Стрибай".

Я спершу перелякалася, подумала, що це буде на моїй совісті. Але потім сказала хай стрибає, і він не стрибнув,

– зазначила співачка.

До речі, згодом цей викладач зробив акторську кар'єру.

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