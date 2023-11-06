Наприклад, за твердженнями деяких дослідників, у ХІХ столітті в деяких країнах Азії узагалі не любили цілуватися і прирівнювали поцілунок до канібалізму! На щастя, з часом вірування та поняття змінилися. Тож, які традиції поцілунків збереглися у різних країнах – читайте далі.

Дивіться також Мінімум грошей – максимум любові: як молодята відсвяткували бюджетне весілля

Традиції поцілунків

Якщо проаналізувати закордонні ромкоми, то досить часто там зображається традиція цілуватися під омелою. Виявляється, вона може брати свій початок ще з XVIII століття. Тоді представники англійського середнього класу вважали такий поцілунок символом вічної любові та родючості. Цікаво, що не можна було відмовляти партнеру, оскільки надалі був ризик втратити везіння.

В культурах Північної Америки та Європи є така традиція цілуватися опівночі в новорічну ніч. Тут величезне значення надається пошуку партнера для самотніх людей. Але якщо такого не знайшлося, у Шотландії прийнято цілувати кожного присутнього в кімнаті.

У стародавній Греції та Римі поцілунок міг слугувати замість підпису. Людина, яка не вміла писати, могла залишити поцілунок наприкінці аркуша і він набував юридичної сили. А от у Єгипті поцілунок у губи свідчив про початок прелюдії. Тому вчиняти такі дії на публіці було категорично заборонено.

У Мексиці можна цілувати партнера у вузькому провулку, стоячи на третій сходинці. Там існує легенда про двох закоханих: бідняка Карлоса та багату іспанку Ану, батько якої не схвалював зв'язок доньки. Одного разу він заскочив на поцілунку двох закоханий і смертельно поранив доньку. Карлос кинувся на захист Ани, але впав з драбини, яку вони використовували як трамплін, і в пав на третьому щаблі.

Ну і найбільш відома традиція поцілунків пішла з Франції. Ця країна має репутацію найромантичнішої. У ХІХ столітті традиція так званих французьких поцілунків поширилася в країни США та Англії.