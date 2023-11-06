Например, по утверждениям некоторых исследователей, в XIX веке в некоторых странах Азии вообще не любили целоваться и приравнивали поцелуй к каннибализму ! К счастью, с течением времени верование и понятие изменились. Итак, какие традиции поцелуев сохранились в разных странах – читайте дальше.

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Традиции поцелуев

Если проанализировать зарубежные ромкомы, довольно часто там изображается традиция целоваться под омелой. Оказывается, она может брать свое начало еще с XVIII столетия. Тогда представители английского среднего класса считали такой поцелуй символом вечной любви и плодородия. Интересно, что нельзя было отказывать партнеру, поскольку в дальнейшем был риск потерять везение.

В культурах Северной Америки и Европы есть такая традиция целоваться в полночь в новогоднюю ночь. Здесь огромное значение придается поиску партнера для одиноких людей. Но если такового не нашлось, в Шотландии принято целовать каждого присутствующего в комнате.

В древней Греции и Риме поцелуй мог служить вместо подписи. Человек, не умевший писать, мог оставить поцелуй в конце письма и оно приобретало юридическую силу. А вот в Египте поцелуй в губы свидетельствовал о начале прелюдии. Поэтому совершать подобные действия на публике было категорически запрещено.

В Мексике можно целовать партнера в узком переулке, стоя на третьей ступеньке. Там существует легенда о двух влюбленных: бедняке Карлосе и богатой испанке Ане, отец которой не одобрял связь дочери. Однажды он застукал на поцелуе двоих влюбленный и смертельно ранил дочь. Карлос бросился на защиту Аны, но упал с лестницы, которую они использовали как трамплин, и упал на третьей ступени.

Ну и самая известная традиция поцелуев пошла из Франции. Эта страна имеет репутацию самой романтичной. В XIX веке традиция так называемых французских поцелуев распространилась в страны США и Великобритании.