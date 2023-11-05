Пользователь сети TikTok Лорен Эвик рассказала, как ей с нынешним мужем Коннором Янгом удалось сэкономить на праздновании. Пользователи просто удивлены такими лайфхаками.

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Любовь и ничего лишнего

Первое, с чего начала рассказ Лорен, – их с Коннором наряды. Чтобы сэкономить, женщина приобрела платье в благотворительной организации, а фату и туфли нашла на специальном сервисе, специализирующемся на продаже подержанных вещей. Мужчина надел свой костюм, который был в его шкафу.

Свадебный торт молодожены приобрели в обычном магазине, а поздравительную вывеску сделали самостоятельно. Для нее купили специальное полотно и цветы для декора. А краску для надписи обнаружили в своем гараже.

Лорен решила сэкономить на своем макияже и сделать его своими руками. Но прическу доверила профессионалам, впрочем, выбрала довольно скромную за небольшую плату.

А вот что точно обошлось бесплатно – фото со свадьбы. Молодожены попросили всех присутствующих фотографировать мероприятие на свои телефоны, а затем поделиться с ними фото и видео.

Пользователи сети просто обалдели от такого подхода. Их комментарии были в духе: а так можно было? Они похвалили Лорен и Коннора за такой подход и отметили, что важен не бюджет, а любовь.