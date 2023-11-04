Пользователь по имени Дженнифер опубликовала курьезное видео. Чтобы узнать, что может произойти, когда ты даешь его телефон маме – читайте дальше.
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Мама вместо предложения
Дженнифер и ее любимый решили записать известный тренд с хлопаньем в ладони перед живописным фонтаном на площади Святого Петра в Италии. Но в один момент мужчина опустился на колено и сделал предложение девушке.
Зафиксировать этот романтический миг жених, вероятно, попросил свою маму. Но та вместо влюбленных сняла себя. На видео видно, как женщина пытается перевести камеру на детей, но это у нее не удается.
"Pov: твой любимый дает своей маме телефон, чтобы записать предложение", – подписала видео Дженнифер.
Невероятно, но сеть буквально разразилась истерикой. Некоторые даже разозлились на женщину из-за ее ошибки, но Дженнифер заверила, что здесь нет никаких обид. Зато другие пользователи просто умоляли сказать, кто еще снимал предложение.
Выяснилось, что второе видео есть. И его снимал отец жениха. К счастью, у него все получилось без технических ошибок и влюбленные все же имеют свое памятное видео.