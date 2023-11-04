Користувачка на ім'я Дженніфер опублікувала курйозне відео. Аби дізнатися, що може статися, коли ти даєш його мамі телефон – читайте далі.

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Мама замість пропозиції

Дженніфер та її коханий вирішили записати відомий тренд з плесканням у долоні перед мальовничим фонтаном на площі Святого Петра в Італії. Але в один момент хлопець опустився на коліно та зробив пропозицію дівчині.

Зафіксувати цю романтичну мить наречений, ймовірно, попросив свою маму. Але та замість закоханих зафільмувала себе. На відео видно, як жінка намагається перевести камеру на молодят, але це у неї не вдається.

"Pov: твій коханий дає своїй мамі телефон, щоб записати пропозицію", — підписала відео Дженніфер.

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Неймовірно, але мережа буквально вибухнула істерикою. Дехто навіть розлютився на жінку через її помилку, але Дженніфер запевнила, що тут немає жодних образ. Натомість інші користувачі просто таки благали сказати чи ще хтось знімав пропозицію.

Виявилося, що друге відео таки є. І його знімав батько нареченого. На щастя, в нього все вийшло без технічних помилок і закохані все ж мають своє пам'ятне відео.