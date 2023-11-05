Користувачка мережі TikTok Лорен Евік розповіла, як їй з теперішнім чоловіком Коннором Янгом вдалося зекономити на святкуванні. Користувачі просто вражені такими лайфхаками.

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Кохання і нічого зайвого

Перше, з чого почала розповідь Лорен, – їхні з Коннором вбрання. Аби зекономити, жінка придбала сукню у благодійній організації, а фату і туфлі знайшла на спеціальному сервісі, який спеціалізується на продажу вживаних речей. Чоловік натомість одягнув свій костюм, який був у його шафі.

Весільний торт молодята придбали у звичайному магазині, а вітальну вивіску зробили самостійно. Для неї лишень купили спеціальне полотно та квіти для декору. А фарбу для напису знайшли у своєму гаражі.

Лорен вирішила зекономити на своєму макіяжі і зробити його власноруч. Але зачіску довірила професіоналам, утім обрала досить скромну за невелику плату.

А от що точно обійшлося безкоштовно – фото з весілля. Молодята попросили усіх присутніх фотографувати захід на свої телефони, а потім поділитися з ними фото та відео.

Користувачі мережі просто отетеріли від такого підходу. Їхні коментарі були у дусі: а так було можна? Вони похвалили Лорен та Коннора за такий підхід і зазначили, що важливий не бюджет, а кохання.