Найвідданіший чоловік Голлівуду: історія успішного 36-річного шлюбу Тома Генкса

Актора Тома Генкса називають "праведником Голлівуду". Все не спроста – знаменитість, на відмінно від багатьох його відомих колег, вже 36 років кохає одну жінку. З нагоди дня народження Генкса розповідаємо його неймовірну історію кохання.

9 липня Том Генкс святкує свій 68-й день народження. У цей особливий день поруч з ним найближча людина – дружина Рита Вілсон, пише Love24.

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Перший шлюб Генкса

До зустрічі з коханням усього свого життя Генкс прожив у шлюбі з першою дружиною майже 10 років. Зараз мало хто з шанувальників актора пригадує, але у 1978 – 1987 Генкс був одружений з акторкою Самантою Льюїс, в яку закохався ще у коледжі. У шлюбі в подружжя народилося двоє дітей – син Колін і донька Елізабет. Генкс розлучився з Льюїс, бо закохався у Риту Вілсон.

Зауважимо, що Саманта померла від раку кісток у 2002 році.

Від друзів до коханців

З Ритою Вілсон Генкс познайомився ще перебуваючи у шлюбі. Перша зустріч акторів відбулася на зйомках ситкому Bosom Buddies у 1981 році. Іскра кохання між колегами по цеху, які швидко здружилися, спалахнула вже у 1985 році, а через 3 роки вони одружилися. Цікаво, що хімія між акторами виникали, коли вони грали закоханих у фільмі "Добровольці".

Одна з речей, коли ми зустрілися, полягала в тому, що ми просто миттєво порозумілися. Він змушує мене сміятися весь час,

– розповіла Вілсон про свої враження від першої зустрічі з Генксом в інтерв'ю Келлі Кларксон.



Том Генкс і Рита Вілсон в молодості / Фото Shutterstock

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Через 2 роки після весілля у подружжя народився син Честер. До речі, він пішов стопами батьків і також став актором.

У 1993 році Рита і Том знову разом з'явилися на екрані. Щоправда, на цей раз подружжя зіграло брата і сестру у фільмі "Несплячі в Сієтлі". У 1995 році Вілсон народила коханому другого сина – Трумена. Він також працює в індустрії розваг, але залишається за камерою.

Генкс і Вілсон успішні не лише як подружжя та актори, але і як продюсери. Чоловік та дружина створили романтичну комедію "Моє велике грецьке весілля".



Том Генкс і Рита Вілсон у 1997 році / Фото Getty Images

Випробування хворобою

У 2015 році подружжя вперше зіштовхнулося з серйозними проблемами – у Рити діагностували рак молочної залози. Завдяки турботі чоловіка жінка змогла повністю одужати.

Я була вражена тією турботою, яку надавав мені чоловік. Хто б міг подумати, що ця ситуація зробить нас ще ближчими,

– казала Рита в інтерв'ю.



Том Генкс з дружиною і дітьми, 2024 рік / Фото Getty Images

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Том і Рита завжди підтримують один одного на всіх публічних заходах. У інтерв'ю вони відверто зізнаються у коханні один до одного. Два роки тому подружжя на кілька місяців роз'їхалося, однак згодом усвідомило свою помилку й влаштувало медовий місяць на грецькому острові Антіпарос.

Ми обоє знаємо, що попри все ми будемо один з одним. Ми все переживемо,

– сказав Генкс.

Зараз подружжя не тільки батьки, а й дідусь та бабуся. У старшого сина Тома від першого шлюбу народилися дві доньки – Олівія і Шарлотта. Генкс і Вілсон часто діляться спільними фотографіями у соцмережах і відверто зізнаються, що шлюб для них – на першому місці.