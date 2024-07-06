У День народження великої Фріди Love 24 розповідає, що відомо про її особисте життя. Мандрівка у минуле починається.

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Перше кохання завершилося катастрофою

Першим коханням Фріди став Алехандр Аріас. Тоді Фріда була ще зовсім юною й вірила, що попереду – весь світ, який чекає, аби почути її голос. Край мріям, зокрема, й романтичним мало не поклала моторошна аварія. Автобус, у якому їхали Фріда та Александр, врізався у трамвай. Фріда отримала страшні травми. Декілька місяців майже все її тіло було у гіпсі. А попереду чекали 30 операцій. Відтоді біль став її вічним супутником.

Стосунки з Алехандром тріщали по швах через ліберальні погляди Фріди. Однак, щоб відволіктися від страждань, вона малювала для коханого автопортрет, який згодом подарувала йому. Фріда хотіла, щоб картина завжди нагадувала Алехандру про неї.

Друге кохання стало катастрофою

Коханням життя Фріди став мексиканський художник Дієго Рівера. Цей союз був драматичним, пристрасним, мистецьким. Двоє людей відчайдушно шукали щастя, але воно весь час вислизало крізь пальці, перемащені фарбами.

У моєму житті трапилося дві великі катастрофи. Однією був тролейбус, а іншою – Дієго. Дієго був найгіршою,

– згодом сказала Фріда.

Вперше майбутня пара зустрілася, коли Фріді було лише 15. Вона, школярка, напросилася спостерігати за роботою вже відомого й старшого на 20 років художника. Дієго погодився й цим неабияк засмутив свою дружину.

Вдруге Фріда й Дієго зустрілися через 6 років. Він був все ще одруженим, однак роман все-таки спалахнув. Фріда показувала Дієго свої перші роботи й отримувала від нього схвальні коментарі. Спершу вони закохалися у мистецтво, а тоді – одне в одного.



Весілля відбулося у Мехіко у 1929. Тоді Фріді було 22, а Дієго – 42. Батьки нареченої були не у захваті від цього шлюбу. Однак волелюбна Фріда вчинила так, як вважала за потрібне й бажане.

Дієго називали "непридатним для вірності". Він крутив численні романи. Зрештою, Фріда, яка мріяла про сім'ю й дитину, теж почала зраджувати: у неї були стосунки з найяскравішими чоловіками та жінками свого часу.

Останньою краплею для шлюбу Фріди й Дієго став його роман з її молодшою сестрою Крістіною. Подружжя розлучається у 1939, аби у 1940 одружитися знову. Ці стосунки, сповнені зрад, болю та, вочевидь, глибокої прив'язаності, тривали до смерті Фріди. Дієго розповів, що в останній вечір свого життя вона подарувала йому каблучку.