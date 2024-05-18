Попри те, що між Драко та Герміоною не було жодної романтичної взаємодії, тисячі шанувальники продовжують вірити у можливість їхньої пари. Фандом "Драміони" – один з найпотужніших у всесвіті "Гаррі Поттера". Варто зауважити, що, вочевидь, на це вплинула хімія між Томом та Еммою. Love 24 розповідає, що відомо про їхню історію.

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Чи були стосунки між Томом та Еммою

Дружба Тома та Емми почалася на знімальному майданчику фільмів про "Гаррі Поттера" й збереглася після завершення роботи над проєктом. Актор та акторка часто проводять час разом. Зі спільних фото та кадрів папараці стає очевидно, що вони насолоджуються кожною хвилиною разом.

Емма зізнавалася: вони з Томом – соулмейти (споріднені душі), а їхня любов (не кохання!) одне до одного настільки сильна, що її навіть важко пояснити.



Історія Тома й Емми триває / Getty Images

Тим часом Том був максимально відвертим у своїх мемуарах "По той бік чарівної палички" (українською книгу видала "Лабораторія"). Він зауважив, що у часи зйомок "потерріани" його дівчина відчувала, що між ним з Еммою "є щось невисловлене".

Я використовував стару фразу "Я люблю її як сестру". Але це було щось більше. Не думаю, що був закоханий в Емму, але я любив і захоплювався нею як людиною, і не міг нікому пояснити свої почуття,

– зізнався Том.

Він додав, що точно знає: Емма завжди буде поруч з ним, а він буде поруч з нею. А, отже, попереду – продовження прекрасної історії.