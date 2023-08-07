Закарбували любов на тілі: які татуювання присвятили зірки своїм коханим

Татуювання на тілі вже давно стали окремим видом мистецтва. Багато хто вкладає у новий малюнок свої сенси або присвячує його коханим.

24 Канал зібрав ТОП знаменитих пар, які зробили татуювання на честь другої половинки. Чи допомагає це увіковічнити кохання – читайте у матеріалі.

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Парні тату Джей Ло та Бена Аффлека

У День всіх закоханих співачка Джей Ло та актор Бен Аффлек пішли на відчайдушний крок – зробили парні татуювання. Хоча вони й різняться, але сенс один – палке кохання. Саме новими малюнками на тілі зірки вирішили увіковічнити його.

Що ж зробили зірки? Джей Ло зліва під серцем набила знак нескінечності, який пронизує стріла.

Зобов'язання. З Днем святого Валентина, моє кохання,

– підписала відповідний знімок у Інстаграмі Джей Ло.

Натомість Бен набив аж дві стріли, які по центру об'єднуються між собою, а між ними літери їхніх імен.

Татуювання Бена Аффлека / Instagram_jlo

Зазначимо, за деякою інформацією ЗМІ, зіркова пара готується до ще одного весілля. Воно може відбутися вже на початку серпня. Таким чином Джей Ло та Бен Аффлек хочуть поновити свої обітниці кохання.

Зірка для коханого Джастіна Бібера

Співак Джастін Бібер та його дружина Гейлі люблять публічно демонструвати свої почуття. Не винятком стало і нове татуювання жінки, присвячене коханому.

У жовтні 2020 року Гейлі набила на безіменному пальці першу літеру імені коханого – J і додала до неї маленьку зірочку. Відповідне фото на сторінці в Інстаграм виклав тату-майстер Гейлі.

Утім, жінка на цьому не обмежилася. На шиї вона написала слово "beleza", що у перекладі з португальської означає "краса". І тут й сперечатися не варто.

Портрет коханої на біцепсі Брукліна Бекхема

Здається, на тілі Брукліна Бехема, 24-річного сина Девіда та Вікторії, вже вільного місця немає від татуювань. Більшість з них чоловік присвятив своїй дружині Ніколі Пельтц. Мовляв, віддав свою данину поваги їй.

Не так давно Бруклін презентував одне з найбільших татуювань – справжнісінький портрет коханої на своєму біцепсі. Утім, не всі прихильники вважали його вдалим і зацькували чоловіка в мережі.

Потрет дружини Брукліна Бекхема / Скриншот

Та хіба це зупиняє Бекхема-молодшого? Адже під портретом Ніколи Бруклін набив текст їхньої весільної пісні, на грудях – прізвище дружини. А минулого року чоловік увіковічнив на тілі й їхні весільні клятви.

Ти мій світ, і я продовжую закохуватися в тебе з кожним днем все більше і більше, ти зробила мене тим, ким я є сьогодні,

– одна з частин великої обітниці.

І якщо ви думаєте, що це все – рахуйте далі! На потилиці Бекхема зображені очі Ніколи та слова з любовного листа від неї. Загалом, за словами Брукліна, у нього від 80 до 100 татуювань, присвячених коханій.

Очі Ніколи Пельтц на потилиці Брукліна / brooklynpeltzbeckham

Головне, аби потім не довелося зводити усі ці витвори, як це сталося в історії акторки Анджеліни Джолі. Двічі їй довелося у буквальному сенсі стирати з тіла пам'ятки про своїх коханих. Так, у шлюбі з актором Біллі Бобом Джолі на лівому плечі набила татуювання дракона та ім'я колишнього.

Татуювання Джолі з ім'ям колишнього / Фото з відкритих джерел

Згодом, на цьому ж місці з'явилися координати місць народження своїх дітей. Останній рядок займали координати місця народження Бреда Пітта. Після розриву красуня стерла їх зі свого плеча.

Акторка видалила частину татуювання / Фото з відкритих джерел

Тому до татуювань в ім'я кохання треба ставитися дуже виважено. Або робити їх такі, які підходили б на всі випадки життя. До речі, є лише 2 знаки зодіаку, які одружуються на все життя – дізнайтеся хто вони.