24 Канал собрал ТОП знаменитых пар, сделавших татуировку в честь второй половинки. Помогает ли это увековечить любовь – читайте в материале.

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Парные тату Джей Ло и Бена Аффлека

В День всех влюбленных певица Джей Ло и актер Бен Аффлек пошли на отчаянный шаг – сделали парные татуировки. Хотя они и отличаются, но смысл один – страстная любовь. Именно новыми рисунками на теле звезды решили ее увековечить.

Что же сделали звезды? Джей Ло слева под сердцем набила знак бесконечности, который пронзает стрела.

Обязательства. С Днем святого Валентина, моя любовь,

– подписала соответствующий снимок в Инстаграмме Джей Ло.

Бен набил две стрелы, которые по центру объединяются между собой, а между ними буквы их имен.

Татуировка Бена Аффлека / Instagram_jlo

Отметим, по некоторой информации СМИ, звездная пара готовится к еще одной свадьбе. Она может состояться уже в начале августа. Таким образом, Джей Ло и Бен Аффлек хотят обновить свои обеты любви.

Звезда для любимого Джастина Бибера

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли любят публично демонстрировать свои чувства. Не исключением стала и новая татуировка женщины, посвященная любимому.

В октябре 2020 года Хейли набила на безымянном пальце первую букву имени любимого – J и добавила к ней маленькую звездочку. Соответствующее фото на странице в Инстаграм выложил тату-мастер Хейли.

Впрочем, женщина не ограничилась. На шее она написала слово "beleza", что в переводе с португальского означает "красота". И здесь и спорить не стоит.

Портрет любимой на бицепсе Бруклина Бекхэма

Кажется, на теле Бруклина Бехэма, 24-летнего сына Дэвида и Виктории, уже свободного места нет от татуировок. Большинство из них мужчина посвятил своей жене Николе Пельтц. Мол, отдал свою дань уважения ей.

Не так давно Бруклин презентовал одну из самых больших татуировок – настоящий портрет любимой на своем бицепсе. Впрочем, не все поклонники посчитали его удачным и затравили мужчину в сети.

Потрет жены Бруклина Бекхэма / Скриншот

Да разве это останавливает Бекхэма-младшего? Ведь под портретом Николы Бруклин набил текст их свадебной песни, на груди – фамилию жены. А в прошлом году мужчина увековечил на теле и их свадебные клятвы.

Ты мой мир, и я продолжаю влюбляться в тебя с каждым днем все больше и больше, ты сделала меня тем, кем я являюсь сегодня,

– одна из частей великого обета.

И если вы думаете, что это все – считайте дальше! На затылке Бекхэма изображены глаза Николы и слова из любовного письма от нее. В общей сложности, по словам Бруклина, у него от 80 до 100 татуировок, посвященных любимой.

Глаза Николы Пельтц на затылке Бруклина / brooklynpeltzbeckham

Главное, чтобы потом не пришлось сводить все эти произведения, как это произошло в истории актрисы Анджелины Джоли. Дважды ей пришлось в буквальном смысле стирать с тела памятки о своих любимых. Так, в браке с актером Билли Бобом Джоли на левом плече набила татуировку дракона и имя бывшего.

Татуировка Джоли с именем бывшего / Фото из открытых источников

Впоследствии на этом же месте появились координаты мест рождения своих детей. Последнюю строчку занимали координаты места рождения Брэда Питта. После разрыва красавица стерла их со своего плеча.

Актриса удалила часть татуировки / Фото из открытых источников

Поэтому к татуировкам во имя любви нужно относиться очень взвешенно. Или делать их такие, которые бы подходили на все случаи жизни. Кстати, есть только 2 знака зодиака, которые женятся на всю жизнь – узнайте, кто они.