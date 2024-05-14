Заради нього жінки розлучалися: що відомо про таємниче особисте життя Святослава Вакарчука

Український музикант Святослав Вакарчук 14 травня святкує свій 49-й день народження. Лідер гурту "Океан Ельзи" веде активну громадську діяльність, однак про його особисте життя відомо дуже мало. Попри шалену популярність, Вакарчуку вдається тримати сердечні справи далеко від очей публіки.

З нагоди дня народження легендарного співака Love24 вирішив розповісти, кому зараз належить його серце.

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Одружився через 15 років спільного життя

Ще у студентські роки юний Вакарчук познайомився з красивою брюнеткою Лялею Фонарьовою. Їхні стосунки зародилися практично одночасно зі створення легендарного "Океану Ельзи". Ляля – стилістка, яка закінчила Лондонську школу стилістів Toni & Guy. Саме вона відповідала за імідж учасників гурту, а згодом навіть стала артдиректоркою.



Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото з соцмереж Святослава Вакарчука

Музикант так причарував старшу на 2 роки Фонарьову, що вона розлучилася зі своїм чоловіком – львівським бізнесменом Володимиром Тарасюком, – від якого народила доньку Діану. Друзі та знайомі здивувалися цьому вчинку жінки, однак вона вирішила піти за покликом серця.

За словами інсайдерів, Вакарчук усиновив доньку коханої. Пара постійно була разом – на гастролях, репетиціях і вдома.

Вакарчук та Фонарьова були до нестями закохані, але одружуватися не поспішали. Святослав не бачив сенсу в укладанні державного шлюбу. Однак у 2015 році знайомі пари заявили, що закохані нарешті узаконили свої стосунки. Це була скромна церемонія, на яку запросили лише найрідніших.



Вакарчук полюбив доньку дружини як рідну / Фото з соцмереж Святослава Вакарчука

Своїм секретом щасливим стосунків в одному з інтерв'ю Святослав назвав "повагу та взаємність". Він присвятив коханій не одну пісню, але у 2021 році музикант приголомшив новиною – їхні з Лялею дороги розійшлися. Ні Вакарчук, ні Фонарьова не пояснювали свого розриву, та знайомий пари – продюсер Євген Рибчинський – натякнув, що ініціатором такого рішення був музикант.

Я безмежно вдячний їй за понад 20 років, які ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все,

– написав Вакарчук у фейсбуці.

Depo.ua зазначало, що Фонарьова важко переживала розрив і навіть потрапила до лікарні.

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Нове кохання музиканта

У 2021 році стало відомо, що у Вакарчука народився син Іван. Матір'ю первістка музиканта стала продюсерка Євгенія Яцута, яка ще у 2018 році знімала кліп для "Океану Ельзи". Стосунки між колегами нібито виникли ще у 2020 році, і саме тоді музикант пішов від Лялі. Він намагався приховати зміни в особистому житті, але Євгенія буцімто була проти, то ж Вакарчуку довелося публічно повідомити про розрив з першою дружиною.



Матір'ю сина Вакарчука стала Євгенія Яцута / Фото з соцмереж Євгенії Яцути

Історія кохання Вакарчука з Євгенією дуже схожа на початок стосунків з Лялею. Адже Яцута також була одружена й виховувала доньку з продюсером Денисом Соніним. Вона покинула чоловіка заради співака.

Вакарчук не публікує спільних фотографій з коханою у соцмережах і взагалі ніколи про неї не говорить. Схоже, він дотримується думки, що особисте життя має залишатися подалі від допитливих очей шанувальників.

У 2022 році на сторінці гурту "Океан Ельзи" повідомили, що у Святослава народилася донька Соломія. То ж тепер він батько двох малюків.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вакарчук почав часто їздити на фронт. В інтерв'ю він зізнався, що рідко бачиться з дружиною та дітьми, але саме ці зустрічі додають йому сил.