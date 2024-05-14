Через повномасштабну війну Росії з Україною подружжю довелося пережити тривалу розлуку. Заради безпеки дітей Олена поїхала до США, а Тарас пішов добровольцем на фронт. Однак пара пройшла випробування й зберегла власне щастя. Love 24 розповідає, що відомо про їхню історію кохання.

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Від найкращих друзів до щасливого подружжя

Кажуть, що стосунки, які почалися з дружби, – мають всі шанси стати міцними та дуже щасливими, адже люди вже добре пізнали одне. Олена й Тарас дружили близько пів року. Їм було дуже комфортно разом проводити час та розділяти на двох яскраві моменти. Згодом Олена зізналася: її привабило те, як Тарас сприймає світ, його думки, його погляди.

Зрештою, Олена зрозуміла, що відчуває щось більше, аніж мала б до друга. Вона не чекала першого кроку з боку Тараса й сама заявила про свої почуття. Олена зауважила: "якщо ти за – давай щось спробуємо". Для себе вона вже ухвалила рішення: навіть якщо Тарас відповість "ні", вони все одно залишаться друзями, бо це спілкування – надто цінне, аби його втратити.

Однак Тарас сказав "так". Спершу стосунки двох зірок були таємними. Однак коли Олена дізналася, що вагітна, закохані нарешті розсекретили своє щастя.

Весілля Тарас та Олена відсвяткували через декілька місяців після народження сина Романа. Закохані чудово провели час у колі найближчих, а тоді поїхали додому годувати первістка.



Весілля закоханих / Фото з інстаграму Олени Тополі

Упродовж років закохані насолоджувалися кожним днем разом. Вони будували свої кар'єри, творили музику та колекціонували спільні щасливі моменти. У 2015 році у подружжя народився син Марк. У 2020 році Тарас та Олена стали батьками доньки Марії. Здавалося, що попереду – лише щастя. Однак 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Тарас вступив до лав ТРО. Олена зізналася, що якби не діти, пішла б на фронт та була б поруч з коханим. Тривалий час подружжя не бачилося. Тільки влітку 2022 року Олена прилетіла до Києва та пішла з Тарасом на побачення. Остаточно в Україну вона з дітьми повернулася у 2023 році.



Олена з Тарасом на побаченні у Києві / Фото з інстаграму Олени Тополі

Згодом в інтерв'ю Тополя розповів, що їм вдалося зберегли з дружиною довірливі стосунки. Він зізнався, що Олена навіть має пароль від його телефона. Однак, звичайно, не для того, щоб стежити, а просто, аби щось знайти, подивитися якесь фото тощо.

Після повернення в Україну Олена розповіла, що ревнувала чоловіка, коли була у США. Водночас їм вдалося зберегти своє щастя. Тарас наголосив: найголовніше, аби у парі не зникало спілкування. Бо у більшості випадків все-таки є "можливість вийти на зв'язок, поговорити, висловити свої почуття та думки, підтримати одне одного".