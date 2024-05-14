По случаю дня рождения легендарного певца Love24 решил рассказать, кому сейчас принадлежит его сердце.

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Женился спустя 15 лет совместной жизни

Еще в студенческие годы юный Вакарчук познакомился с красивой брюнеткой Лялей Фонаревой. Их отношения зародились практически одновременно с создания легендарного "Океана Эльзы". Ляля – стилист, которая закончила Лондонскую школу стилистов Toni&Guy. Именно она отвечала за имидж участников группы, а впоследствии даже стала арт-директором.



Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из соцсетей

Музыкант так очаровал старшую на 2 года Фонареву, что она развелась со своим мужем – львовским бизнесменом Владимиром Тарасюком, – от которого родила дочь Диану. Друзья и знакомые удивились этому поступку женщины, однако она решила пойти по зову сердца.

По словам инсайдеров, Вакарчук усыновил дочь любимой. Пара постоянно была вместе – на гастролях, репетициях и дома.

Вакарчук и Фонарева были безумно влюблены, но жениться не спешили. Святослав не видел смысла в заключении государственного брака. Однако в 2015 году знакомые пары заявили, что влюбленные наконец узаконили свои отношения. Это была скромная церемония, на которую пригласили только самых родных.



Вакарчук полюбил дочь жены как родную / Фото из соцсетей

Своим секретом счастливых отношений в одном из интервью Святослав назвал "уважение и взаимность". Он посвятил любимой не одну песню, но в 2021 году музыкант ошеломил новостью – их с Лялей дороги разошлись. Ни Вакарчук, ни Фонарева не объясняли своего разрыва, но знакомый пары – продюсер Евгений Рыбчинский – намекнул, что инициатором такого решения был музыкант.

Я бесконечно благодарен ей за более 20 лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все,

– написал Вакарчук в фейсбуке.

Depo.ua отмечало, что Фонарева тяжело переживала разрыв и даже попала в больницу.

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Новая любовь музыканта

В 2021 году стало известно, что у Вакарчука родился сын Иван. Матерью первенца музыканта стала продюсер Евгения Яцута, которая еще в 2018 году снимала клип для "Океана Эльзы". Отношения между коллегами якобы возникли еще в 2020 году, и именно тогда музыкант ушел от Ляли. Он пытался скрыть изменения в личной жизни, но Евгения якобы была против, поэтому Вакарчуку пришлось публично сообщить о разрыве с первой женой.



Матерью сына Вакарчука стала Евгения Яцута / Фото из соцсетей

История любви Вакарчука с Евгенией очень похожа на начало отношений с Лялей. Ведь Яцута также была замужем и воспитывала дочь с продюсером Денисом Сониным. Она бросила мужа ради певца.

Вакарчук не публикует совместных фотографий с любимой в соцсетях и вообще никогда о ней не говорит. Похоже, он придерживается мнения, что личная жизнь должна оставаться подальше от любопытных глаз поклонников.

В 2022 году на странице группы "Океан Эльзы" сообщили, что у Святослава родилась дочь Соломия. Так что теперь он отец двух малышей.

После полномасштабного вторжения России в Украину Вакарчук начал часто ездить на фронт. В интервью он признался, что редко видится с женой и детьми, но именно эти встречи придают ему сил.