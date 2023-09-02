5 цитат знаменитостей, які розкривають секрет щасливих стосунків

Герой Кріса Нота Містер Біг у серіалі "Секс у великому місті" казав: "Через деякий час ти просто хочеш бути з тим, хто змушує тебе сміятися". В такій простій фразі ховається секрет справжніх почуттів та, власне те, чому люди разом.

Ми знайшли 5 цитат знаменитостей, які розкривають свої секрети стосунків. Для кого шлюб – це ризик, а хто вважає підтримку 100% рецептом успіху. Читайте у матеріалі!

Читайте також Ніколи не кажіть їх: 5 образливих слів, які можуть зруйнувати ваш шлюб

Секрети стосунків від знаменитостей

Оскароносна акторка Кейт Бланшетт надихає своїми стосунками із чоловіком-драматургом Ендрю Аптоном. Пара 26 років у шлюбі. Вони познайомилися у середині 90-х в Австралії, виховують трьох синів та прийомну доньку. В одному зі своїх інтерв'ю Кейт зізналася, що шлюб для неї – ризик, але рятує його той, хто йде поруч.

Шлюб — це ризик. Я вважаю, що це великий і чудовий ризик, якщо ви беретеся за пригоду в тому ж дусі,

– відзначала вона.

Стосунки на два правила – ось головний секрет співака Джастіна Тімберлейка. Він у шлюбі з акторкою Джессікою Біл, з якою одружився у 2012 році в Італії. Вперше про них заговорили ще у 2007-му. А цьогоріч Джастін повторно зробив своїй коханій пропозицію в коментарях у соцмережі.

У наших стосунках є кілька правил. Перше – створювати відчуття, що вона отримує абсолютно все. Друге – фактично я дозволяю їй у всьому робити свій вибір. І поки що це працює,

– зізнавався Тімберлейк.

У 2014 році найвідоміший голлівудський холостяк Джордж Клуні шокував усіх зізнанням, що одружується! Його обраницею стала не чергова модель, а правозахисниця Амаль Аламуддін. З нею чоловік зустрічався усього пів року, але до сьогодні вони надихають своїм коханням. Його секрет простий – Джордж зустрів ту, чиє життя йому важливіше за своє.

У мене є хтось, з ким я можу поговорити про що завгодно, і хтось, про кого я дбаю більше, ніж про будь-кого,

– говорив він про свою Амаль.

35 років у шлюбі – тут точно треба спитати секрет стосунків у найміцнішою зіркової пари Тома Генкса та Ріти Вілсон. Здається, вони не розлучалися ні на мить, але й досі підтримують той самий вогник, який спалахнув між ними майже чотири десятки років тому.

Люди кажуть: "Боже, у шоу-бізнесі, мабуть, важко залишатися одруженим". Я думаю, що важко залишатися одруженим де завгодно. Але якщо ти одружишся з правильною людиною, це може вдатися. Ми відчуваємо природну підтримку один одного, що б не захотів другий. Наш шлюб не потребує великої праці,

– відзначав чоловік.

Підтримка у всьому – про це мовить і акторка Сальма Гаєк. Зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно вона познайомилася у 2006 році. У них народилася спільна донька, але офіційний шлюб вони взяли лише після. На деякий час пара розходилася, їм приписували стосунки з іншими, та з рештою вони до сьогодні разом. У 2018 році Франсуа зробив сюрприз Сальмі – влаштував друге весілля … на пляжі.

Ми підтримуємо один одного у всьому, що робимо, у прагненнях одне одного. Наше світське життя не дуже активне, бо любимо проводити час разом,

– розкривала секрет Гаєк.

Тож, такі приклади і справді надихають.