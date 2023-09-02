Мы нашли 5 цитат знаменитостей, которые раскрывают свои секреты отношений. Для кого брак – это риск, а кто считает поддержку 100%-ным рецептом успеха. Читайте здесь!

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Секреты отношений от знаменитостей

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт вдохновляет своими отношениями с мужем-драматургом Эндрю Аптоном. Пара 26 лет в браке. Они познакомились в середине 90-х в Австралии, воспитывают троих сыновей и приемную дочь. В одном из своих интервью Кейт призналась, что брак для нее – риск, но спасает его тот, кто идет рядом.

Брак – это риск. Я считаю, что это большой и отличный риск, если вы принимаетесь за приключение в том же духе,

– отмечала она.

Отношения на два правила – вот главный секрет певца Джастина Тимберлейка. Он в браке с актрисой Джессикой Билл, на которой женился в 2012 году в Италии. Впервые о них заговорили еще в 2007 году. А в этом году Джастин повторно сделал своей любимой предложение в комментариях в соцсети.

В наших отношениях есть несколько правил. Первое – создавать ощущение, что она получает абсолютно все. Второе – фактически я разрешаю ей во всем делать свой выбор. И пока это работает,

– признавался Тимберлейк.

В 2014 году самый известный голливудский холостяк Джордж Клуни шокировал всех признанием, что женится! Его избранницей стала не очередная модель, а правозащитница Амаль Аламуддин. С ней мужчина встречался всего полгода, но до сих пор они вдохновляют своей любовью. Ее секрет прост – Джордж встретил ту, чья жизнь ему важнее своей.

У меня есть кто-то, с кем я могу поговорить о чем угодно, и кто-то, о ком я забочусь больше, чем о любом другом,

– говорил он о своей Амаль.

35 лет в браке – здесь точно нужно спросить секрет отношений у самой крепкой звездной пары Тома Генкса и Риты Уилсон. Кажется, они не расставались ни на мгновение, но до сих пор поддерживают тот самый огонек, который вспыхнул между ними почти четыре десятка лет назад.

Люди говорят: "Боже, в шоу-бизнесе, пожалуй, трудно оставаться женатым". Я думаю, что трудно оставаться женатым где угодно. Но если ты женишься на правильном человеке, это может удаться. Мы чувствуем естественную поддержку друг друга, что бы ни захотел другой. Наш брак не требует большого труда,

– отмечал мужчина.

Поддержка во всем – об этом говорит и актриса Сальма Хайек. Со своим мужем Франсуа-Анри Пино она познакомилась в 2006 году. У них родилась общая дочь, но официальный брак они вступили только после. На время пара расходилась, им приписывали отношения с другими, но до сих пор вместе. В 2018 году Франсуа преподнес сюрприз Сальме – устроил вторую свадьбу… на пляже.

Мы поддерживаем друг друга во всем, что делаем, в стремлениях друг друга. Наша светская жизнь не очень активна, потому что любим проводить время вместе,

– раскрывала секрет Хайек.

Такие примеры действительно вдохновляют.