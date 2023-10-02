"Усі відчувають шалену втому": Тарабарова відверто розповіла про стосунки з чоловіком

Співачка Світлана Тарабарова одружена зі своїм директором Олексієм Бондарем. Разом пара виховує трьох дітей: сина Івана та двох доньок Марію та Поліну.

У інтерв'ю музичному продюсеру та радіоведучому Євгену Фешаку, Світлана розповіла про стосунки з чоловіком після народження третьої дитини. Зірка зізналася, що у подружжя немає часу на романтичні побачення.

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Світлана Тарабарова про стосунки з чоловіком

У рамках рубрики "33 запитання", співачка розповіла, що головний акцент вони роблять на вихованні дітей та професійній діяльності.

Але ми намагаємося його (час – 24 Канал) знаходити. Поки виходить не дуже, чесно скажу. Але нам пощастило, що ми працюємо разом. І коли ми їдемо на концерт, це, рахуй, наша сімейна відпустка… Останнім часом це лише обійми на кухні після того, як ти вклав мільйон і тисячу дитину,

– сказала вона.

За словами Світлани, хоч у чоловіка Олексія – залізна витримка, він не завжди витримує її психоемоційний стан.

"Я буваю дуже часто сумною.

– Ти дуже сумна, чи психічка?

– Ні, психічка вже ні. Може років 5-7 тому так. На це вже не має сил, чесно. А раніше б могла влаштувати скандал.

– А через що?

– Тільки через роботу. Тільки це мене турбує найбільше. Ми ж працюємо разом, тому скандали тільки через це", – говорить зірка.

Щодо виховання дітей, то подружжя велику увагу приділяє порадам психологів та домовляються робити всі батьківські справи разом. "Раніше розділяли (роботу та життя – 24 Канал), але коли в тебе троє дітей, і ти цілий день займаєшся і дітьми, і роботою – ти тупо нічого не встигаєш. Тому єдиний час, коли ви бачитесь і можете нормально поговорити – це коли всі лягають спати. Але, чесно, останнім часом скандалів таких не має. Не має сил, всі відчувають шалену втому. Є просто список завдань. У Льоші є такий блокнот, ми сідаємо: я починаю навалювати свої питання, він свої. Ми просто все виписуємо і починаємо просто викреслювати по одному".

Світлана Тарабарова про стосунки з чоловіком: дивіться відео