Цією історією наречена анонімно поділилася у мережі. Їй було важливо почути, чи правильно вона робить, коли не погоджується на вимогу майбутньої свекрухи.

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Свекруха згадала про втрату дитини

25-річна наречена та її 25-річний коханий разом вже 7 років. Коли вони заручилися, то обговорювали всі деталі майбутнього весілля зі своїми рідними. Спершу мама нареченого нічого не мала проти обраної дати святкування. Однак як тільки молодята внесли завдатки фотографу, ді-джею та кейтерингу, свекруха вирішила, що ця дата не підходить.

Вона написала майбутній невістці повідомлення зі словами: "Чому ти вибрала цю дату для свого весілля? Моя дочка померла за два дні до цього". З'ясувалося, що 30 років тому жінка втратила свою першу дитину через синдром раптової дитячої смерті. Смерть немовляти була наближена по датах до святкування весілля.

Таке прохання засмутило наречену. Вона наголосила, що жінка давно знала про дату весілля, але нічого не сказала, коли все було на етапі обговорення. Нареченій шкода, що мама її чоловіка пережила таку втрату, але вона не розуміє її поведінки.

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Крім того, на день весілля випадає день народження дядька нареченого, який помер 10 років тому, і був для неї як батько. Дівчина подумала, що це дуже символічно. Однак її мучить те, що довелося відмовити свекрусі, то ж наречена запитала у користувачів, чи правильно вона зробила.

У коментарях всі підтримали дівчину й зауважили, що свекруха могла раніше сказати про свою незгоду, якщо для неї це було так важливо. Крім того, користувачі здивувалися, чому своє обурення мати нареченого висловила майбутній невістці, а не своєму сину.