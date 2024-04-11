Пара скористалася послугами донора

У листопаді минулого року пара одружилася. Їхнє маленьке весілля викликало бурхливу реакцію у мережі, адже і чоловік, і жінка є публічними.

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Оскільки між Аліною та Джимом є 31 рік різниці люди не зрозуміли їхні стосунки. Багато хто заявив, що Джим з Аліною лише через гроші. Однак пара запевняла, що їхні почуття – щирі. Тепер вони оголосили, що чекають дитину.

Подружжя скористалося послугами клініки, яка підшукала для Аліни донора яйцеклітини. Це коштувало їм близько 20 тисяч фунтів стерлінгів, однак пара не шкодує про витрачені гроші.

У мене стосунки з Джимом, тому що він самодостатня людина. Я не підтримую його фінансово. Він перший прийшов з такою моделлю роботи в мережу і вже заробляє свої гроші. Він також працює як професійний актор. Ми прекрасна команда в житті і коханні,

– сказала Аліна.



Нестандартне подружжя оголосило про вагітність / Cкриншот з відео

Малий Джим дивився на майбутню дружину по телевізору

Аліса родом з Колумбії. У 90-х роках вона знімалася у колумбійських мильних операх, а згодом – у популярних телевізійних шоу. Жінка вже була одружена з колегою по цеху, але цей шлюб тривав не довго – 3 роки.

Джим ріс спостерігаючи за своєю майбутньою дружиною по телевізору. Він зізнався, що ще у той час закохався в Аліну і мріяв про зустріч з нею.