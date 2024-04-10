Мартинюк одружився з Катериною Ващук – менеджеркою "Фіолету". Навесні 2022 року у пари народилася донечка Єва.

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Попри ненайпростіші часи, в цей сонячний квітневий день офіційно з'явилася ще одна українська сім'я. Хай далі нам буде тільки ліпше. @kate.vashchuk, готуйся міняти доки і профілі, щоб я з чистою душею міг називати тебе Мартинючкою,

– написав Мартинюк на своїй сторінці в інстаграмі.

Він зізнався дружині у коханні та наголосив, що вдячний за все, що вона робить для них "каждий день цього непевного життя".

Шанувальники залишили у коментарях багато теплих слів. Молодят вітають з їхнім днем та бажають їм щастя на довгі роки.

Для Мартинюка це – другий шлюб

У 2021 році Мартинюк розлучився після 5 років шлюбу зі своєю першою дружиною – фотографинею Лорою. Вони були разом 7 років. Тоді музикант не коментував причини розлучення, водночас наголосив, що стосунки руйнувалися поступово. За словами Мартинюка, вони з Лорою не спілкуються, однак і не тримають одне на одного жодного зла.