Мартынюк женился на Екатерине Ващук – менеджерке “Фиолета”. Весной 2022 года у пары родилась дочь Ева.

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Несмотря на непростые времена, в этот солнечный апрельский день официально появилась еще одна украинская семья. Пусть дальше нам будет только лучше. @kate.vashchuk, готовься менять доки и профили, чтобы я с чистой душой мог называть тебя Мартынючкой,

– написал Мартынюк на своей странице в инстаграме.

Он признался жене в любви и отметил, что благодарен за все, что она делает для них "каждый день этой неопределенной жизни".

Поклонники оставили в комментариях много теплых слов. Молодоженов поздравляют с их днем и желают им счастья на долгие годы.

Для Мартынюка это – второй брак

В 2021 году Мартынюк развелся после 5 лет брака со своей первой женой – фотографом Лорой. Они были вместе 7 лет. Тогда музыкант не комментировал причины развода, одновременно отметил, что отношения разрушались постепенно. По словам Мартынюка, они с Лорой не общаются, однако и не держат друг на друга никакого зла.