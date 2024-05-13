Свекруха розповіла невістці про секс

Жінка розповіла, що загалом на весілля їй подарували 3 погані подарунки. Своєю історією вона анонімно поділилася на онлайн-форумі.

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Перший невдалий подарунок – це міксер, який передарувала пара, в якої весілля було раніше на кілька тижнів. Подружжя навіть не спромоглося відірвати листівку з привітанням для них або ж замінити подарунковий папір. Однак міксер виявився хорошим і прослужив жінці багато років.

Інший невдалий подарунок – 6 примірників євангельського фоліанта про шлюб, які жінка назвала "огидними".

Та на першому місці серед невдалих подарунків виявилася касета від свекрухи. У відеозаписі жінка дала невістці детальну інструкцію про те, як займатися сексом. Жінка досі пам'ятає, як у відео звучали слова: "Наречена бере в руки пеніс нареченого і ніжно його гладить". Між тим звучали молитви.

Річ у тому, що наречена та наречений навчалися у християнському коледжі і виховувалися з думкою про те, що сексом можна займатися лише після весілля.

Свекруха, ймовірно, думала, що я набагато наївніша дівчинка, аніж я була насправді. Вона припускала, що наша шлюбна ніч – це буде наш перший раз,

– сказала жінка.

Вона усвідомлює, що свекруха хотіла як краще і намагалася потурбуватися про невістку, та жінка все одно вважає цей подарунок жахливим. Хоч минуло вже 30 років, та вона досі червоніє, коли згадує про той відеозапис.

У коментарях користувачі відзначили, що вчинок свекрухи насправді був милим і турботливим. Ймовірно, коли вона була юною, ніхто не розказував їй про секс, то ж жінка вирішила врятувати невістку від такої ж долі.