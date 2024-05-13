Свекровь рассказала невестке о сексе

Женщина рассказала, что в целом на свадьбу ей вручили 3 плохих подарка. Своей историей она анонимно поделилась на онлайн-форуме.

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Первый неудачный подарок – это миксер, который передарила пара, у которой свадьба была раньше на несколько недель. Супруги даже не смогли оторвать открытку с поздравлением для них или заменить подарочную бумагу. Однако миксер оказался хорошим и прослужил женщине много лет.

Другой неудачный подарок – 6 экземпляров евангельского фолианта о браке, которые женщина назвала "отвратительными".

Но на первом месте среди неудачных подарков оказалась кассета от свекрови. В видеозаписи женщина дала невестке подробную инструкцию о том, как заниматься сексом. Женщина до сих пор помнит, как в видео звучали слова: "Невеста берет в руки пенис жениха и нежно его гладит". Между тем звучали молитвы.

Дело в том, что невеста и жених учились в христианском колледже и воспитывались с мыслью о том, что сексом можно заниматься только после свадьбы.

Свекровь, вероятно, думала, что я гораздо более наивная девочка, чем я была на самом деле. Она предполагала, что наша брачная ночь – это будет наш первый раз,

– сказала женщина.

Она осознает, что свекровь хотела как лучше и пыталась позаботиться о невестке, но женщина все равно считает этот подарок ужасным. Хотя прошло уже 30 лет, и она до сих пор краснеет, когда вспоминает о той видеозаписи.

В комментариях пользователи отметили, что поступок свекрови на самом деле был милым и заботливым. Вероятно, когда она была юной, никто не рассказывал ей о сексе, поэтому женщина решила спасти невестку от такой же участи.