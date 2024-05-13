Лаура почувається розчавленою

Лаура та її хлопець зустрічалися кілька місяців. Та згодом вони почали бачитися все рідше, бо бойфренду бракувало часу.

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Своєю історією дівчина поділилася у тіктоці, й ролик вже назбирав майже 9 мільйонів переглядів. Секрет бойфренда Лаура розкрила вже коли їхні стосунки завершилися. Дівчина побачила, як у коментарях в соцмережах він фліртував з якоюсь жінкою. Це видалося їй дивним, адже вони розійшлися лише 2 дні тому.

Лаура проявила всі свої детективні здібності, які властиві, мабуть, кожній дівчині, і з'ясувала, що невідомка – дівчина її колишнього і сестра його найкращого друга. Бойфренд Лаури 3 роки перебував у стосунках з цією жінкою.

Мій хлопець весь час був у відкритих стосунках і ніколи не розповідав мені про це. Коли я дізналася, я зрозуміла, що всі його друзі, родина та дівчина знали про це та приховували це від мене,

– розповіла Лаура.

Дівчина була приголомшена, адже вважала, що вони з хлопцем закохані один в одного. Крім того, їх поєднувала велика любов до кіно. Та Лаура зрозуміла, що весь час їхніх стосунків він паралельно зустрічався з іншою, яка була в курсі всього.

Коли обурена Лаура написала про все колишньому, той просто підтвердив, що дійсно перебуває у відкритих стосунках. Дівчині дуже боляче, адже їй брехав не лише партнер, а й багато інших людей.

У коментарях люди підтримали Лауру. Дехто навіть зізнався, що також був у такій ситуації.