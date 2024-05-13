Подарунок vs весільна витрата

Здебільшого, чоловік дарує коханій каблучку на заручини й вона вважається подарунком. Одна жінка дуже обурилася, коли з'ясувала, що її чоловік виплачує кредит за каблучку зі спільного бюджету.

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Кілька місяців тому чоловік освідчився коханій з каблучкою з двокаратним алмазом за 8 тисяч доларів. Молодята вирішили відсвяткувати весілля скромно, щоб зекономити гроші й купити спільний будинок. Невдовзі після одруження чоловік та жінка об'єднали свої фінанси, і за якийсь час дружина дізналася, що виплачує кредит за подаровану їй каблучку.

Я була здивована і чесно збентежена тим, що він змушує мене заплатити за подарунок, який він мені зробив,

– сказала жінка.

Та чоловік не зрозумів обурення дружини. Він пояснив, що каблучка – це витрати на весілля. Тому, мовляв, справедливо, що оплачують її двоє. При цьому він додав, що його дружина, як сучасна жінка, має бути рівноправним партнером.

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Дружина не погоджується з чоловіком, адже вважає, що за подарунок має платити той, хто його дарував. Також вона обурена, що чоловік одразу не сказав про те, що їй доведеться платити за каблучку.

Якби я знала, що мій чоловік змусить мене заплатити за кільце, я б не погодилася його "купити". Взаємна згода є важливою, коли пара вирішує інвестувати в актив. Щоб мати спільне володіння будинком або автомобілем, потрібно два "так". Я б точно не сказала "так" спільному володінню каблучкою, яку він мав подарувати мені,

– пояснила жінка.

Зараз чоловік і дружина дотримуються кожен своєї думки й очікують на вибачення. Водночас думки користувачів мережі також розділилися. Дехто став на сторону чоловіка й зауважив, що той просто не встиг виплатити кредит, оскільки об'єднав свої фінанси з дружиною. Та були й ті, які вважають, що каблучка – це подарунок, за який точно не має платити жінка.