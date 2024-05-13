Подарок vs свадебная трата

В основном, мужчина дарит любимой кольцо на помолвку и оно считается подарком. Одна женщина очень возмутилась, когда выяснила, что ее муж выплачивает кредит за кольцо из общего бюджета.

Читайте также Украла у невесты особый момент: женщина-кошка едва не сорвала свадьбу

Несколько месяцев назад мужчина сделал предложение любимой с кольцом с двухкаратным алмазом за 8 тысяч долларов. Молодожены решили отпраздновать свадьбу скромно, чтобы сэкономить деньги и купить совместный дом. Вскоре после бракосочетания муж и жена объединили свои финансы, и через некоторое время жена узнала, что выплачивает кредит за подаренное ей кольцо.

Я была удивлена и честно смущена тем, что он заставляет меня заплатить за подарок, который он мне сделал,

– сказала женщина.

Но муж не понял возмущения жены. Он объяснил, что кольцо – это расходы на свадьбу. Поэтому, мол, справедливо, что оплачивают ее двое. При этом он добавил, что его жена, как современная женщина, должна быть равноправным партнером.

Интересно Кому разобьют сердце этим летом: 3 знака зодиака

Жена не соглашается с мужем, ведь считает, что за подарок должен платить тот, кто его дарил. Также она возмущена, что муж сразу не сказал, что ей придется платить за кольцо.

Если бы я знала, что мой муж заставит меня заплатить за кольцо, я бы не согласилась его "купить". Взаимное согласие является важным, когда пара решает инвестировать в актив. Чтобы иметь совместное владение домом или автомобилем, нужно два "да". Я бы точно не сказала "да" совместному владению кольцом, которое он должен был подарить мне,

– объяснила женщина.

Сейчас муж и жена придерживаются каждый своего мнения и ожидают извинений. В то же время мнения пользователей сети также разделились. Некоторые стали на сторону мужчины и заметили, что тот просто не успел выплатить кредит, поскольку объединил свои финансы с женой. Но были и те, которые считают, что кольцо – это подарок, за который точно не должна платить женщина.