Освідчення у повітрі

Хлопець освідчувався коханій прямо у повітрі. До вікна її квартири юнак добрався завдяки автокрану. Романтичне освідчення відбулося 3 липня у багатоквартирному будинку на проспекті Михайла Лушпи.

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Дівчина була вражена, коли побачила коханого через вікно. Вона одразу взяла у нього великий букет квітів, а за кілька секунд простягнула йому руку для каблучки. Хлопець та дівчина сяяли від щастя й цілувалися через вікно. Емоції переповнювали молоду пару, то ж вони почали махати сусідам, аби поділитися своєю радістю.

Дивіться відео зворушливого освідчення у Сумах:

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Ми вітаємо молодят з заручинами і бажаємо їм щасливого сімейного життя під мирним українським небом.